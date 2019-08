Autorităţile au precizat că nu au identificat compusul exact sau produsul care provoacă afecţiuni respiratorii, însă peste 190 de cazuri au fost raportate în 22 de state americane, aparent legate de consumul de ţigarete electronice („vaping”).

Decesul a fost anunţat public într-o conferinţă telefonică organizată de reprezentanţi ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA) şi Illinois Department of Public Health.

Anunţul intervine la două zile după ce CDC a dezvăluit miercuri că 153 de decese aparent provocate de îmbolnăviri cauzate de „vaping” au fost raportate.

Brian King, director-adjunct al CDC, a spus că medicii ştiu deja că aerosolii din dispozitivele de „vaping” conţin produse dăunătoare, precum metale grele şi chimicale cancerigene, însă niciuna dintre acele substanţe nu a fost asociată în mod specific cu apariţia acestui val de îmbolnăviri.

De asemenea, nu sunt cunoscute deocamdată procentele de pacienţi care au folosit nicotină, produse derivate din marijuana şi alte produse care sunt inserate în acele dispozitive pentru fumat.

Incidentele au fost înregistrate în special în rândul adolescenţilor şi tinerilor adulţi.

La începutul acestui an, FDA a emis o avertizare legată de o potenţială problemă de siguranţă a ţigaretelor electronice, după ce i-au fost raportate mai multe crize epileptice în rândul unor persoane care au utilizat astfel de produse.

Pe plan naţional, fumatul a atins cel mai scăzut nivel al său înregistrat în Statele Unite, însă oficialii din domeniul sănătăţii sunt îngrijoraţi de avântul luat de „vaping”, în special în rândul tinerilor, un segment de populaţie în care această practică este deosebit de populară de aproape un deceniu.

Brian King a mai spus că este foarte posibil ca o serie de cazuri mai vechi de îmbolnăviri asociate „vaping”-ului să nu fi fost raportate.

