Potrivit InfoCons, masa de Paști poate conține chiar si 262 E-uri

”Majoritatea consumatorilor s-au adaptat in ultimul an achizitiilor on-line, fie ca achizitioneaza produse agroalimentare sau mancare gata preparata. Datorita restrictiilor impuse multi consumatori pentru a se proteja si pentru a evita deplasarile au ales sa isi faca cumparaturile on line atat pentru produsele agroalimentare, de ingrijire a casei, cosmetice, imbracaminte si chiar sa comande mancare gata preparata.

Piata comertului on-line a luat amploare si foarte multi operatori economici s-au adaptat si ei perioadei grele prin care trecem fie ca s-au inrolat in cadrul platformelor on-line sau au deschis propria linie de livrare, oferind consumatorului sa achiztioneze on-line tot ce are nevoie, insa acest fapt nu trebuie sa impiedice opertaorul economic sa puna la dispozitia consumatorilor toate informatiile necesare.

Chiar daca achizitionam aceste produse on-line trebuie sa facem aceste alegeri in cunostinta de cauza si sa avem la dispozitie toate informatiile privind caracteristicile acestora :

Numele sau denumirea comercială, adresa şi alte date de contact (ex.: telefon, email) ale comerciantului de la care achizitioneaza produsele;

Denumirea produsului alimentar;

Lista ingredientelor;

Cantitatea neta de produs alimentar;

Conditii speciale de transport (pentru alimente congelate sau refrigerate) / depozitare / pastrare si / sau conditii de consum;

Ingrediente care pot provoca alergii sau intoleranțe (daca e cazul)

Declaratie nutriționala (unde se impune)

Aceste informatii trebuie sa se regaseasca in momentul cand selectam un produs de pe un portal on-line sau cand utilizam anumite aplicatii tinand cont de faptul ca mai exista si restrictii la anumite ingrediente pentru consumatorii care au anumite afectiuni sau care nu doresc sa consume anumite ingrediente.

In special in aceasta perioada cand sanatatea trebuie sa fie prioritara tuturor altor probleme, sa fim mai atenti la alimentele pe care le consumam si sa citim intotdeaua informatiile puse la dispozitie privind ingredientele utilizate, iar daca un ingredient nu il intelegem, nu stim ce inseamna, mai bine nu achizitionam acest produs.

Viata si sanatatea sunt cele mai importante lucruri care conteaza cu adevarat pentru fiecare dintre noi. In calitate de consumator trebuie sa alegem sanatatea si viata atat a celor dragi noua cat si a celor din jurul nostru.

Cu toate ca este responsabilitatea operatorului economic sa informeze in mod corect, complet si precis asupra caracteristicilor produsului in limba romana, practic sa respecte cerintele lingvistice de informare a consumatorilor, pana la momentul prezent exista numeroase deficiente privind respectarea legislatiei existand platforme care nu pun la dispozitie consumatorilor nici macar ingredientele sau gramajul portiei .

Fiecare consumator pune pe masa cu ocazia sarbatorilor pascale multa mancare din diverse sortimente pentru ca masa sa fie cat mai bogata, dar totodata si pentru alimentele preparate au fost utilizate ingrediente la care poate nu ne-am gandit.”, a transmis InfoCons.

” In condițiile în care România a ajuns pe primele locuri în cadrul Uniunii Europene la cele mai multe boli tip: cancer, obezitate infantilă este momentul să ne solidarizăm și să înțelegem că viitorul nostru și viitorul copiilor nu poate exista decât dacă avem sănătate. Sănătatea înseamnă cum trăim, ce facem, ce aer respirăm, dar mai ales ce mâncăm. În condițiile acestui semnal de alarma al Comisiei Europene sper să ne trezim cu toții si producătorii să fie mai responsabili iar autoritățile publice ale statului să își ducă la implinire menirea pe care o au în slujba cetățeanului.

Așadar, să fim atenți ce cumpărăm, ce consumăm, în ce cantități și să nu transformăm sarbatoarea pascala într-o perioadă de ingerare agresivă de prea multe E-uri. Să nu uităm! Orice substanță, într-o cantitate este aliment, în alta medicament și în alta otravă. Produsele din comerțul autorizat sunt în limitele de cantități reglementate și autorizate, dar când cumulăm mai multe produse care conțin cam aceleasi substanțe, se poate depăși doza.

Să consumăm responsabil cu atitudine!”, a precizat Sorin Mierlea, președintele InfoCons