Dezinfecţia scărilor de bloc în Craiova a început în 31 martie, iar până acum 500 de scări de bloc au fost dezinfectate. Vineri, Direcţia de Sănătate Publică Dolj a interzis folosirea substanţei numite „Aldezin” cu care se dezinfecta. Potrivit reprezentanţilor societăţii de salubritate din Craiova, care a dezinfectat scările, străzile şi trotuarele din oraş, folosirea biocidului fusese aprobată de inspectorii de sănătate din cadrul DSP Dolj.

Societatea de salubritate a fost amendată, iar dezinfecţia scărilor de bloc din Craiova a fost oprită. „Activitatea de dezinfecție a scărilor de bloc din municipiul Craiova, demarată în data de 31.03.2020 la solicitarea Primăriei Municipiului Craiova, a fost suspendată după ce inspectorul-șef din cadrul Serviciului Control al Direcției de Sănătate Publică Dolj a interzis folosirea produsului biocid Aldezin, utilizat de SC Salubritate Craiova SRL în procesul de dezinfecție a scărilor de bloc din municipiul Craiova”, anunţă reprezentanţii societăţii.

Produs veterinar toxic, folosit în scările de bloc

Firma care efecuta operaţiunea de dezinfecţie a fost sancționată contravențional cu o amendă între 5000-10.000 lei pentru nerespectarea domeniului de utilizare și ariei de aplicare a substanței, expuse în avizul emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide, după cum transmite Gazeta de Sud. Potrivit reprezentanţilor societăţii de salubritate, instituţia nu mai are acum alte substanţe biocide pentru a continua dezinfecţia scărilor de bloc.

Decizia survine sesizărilor făcute de unele asociaţii de proprietari DSP pentru nerespectarea domeniului de utilizare și ariei de aplicare a substanței, expuse în avizul emis de CNPB. „Eu am vorbit cu reprezentanţii DSP, cu directorul şi am prezentat situaţia. Am relatat că, după lungi insistenţe, Salubritatea ne-a spus ce soluţie foloseşte pentru dezinfecţie. Aşa am aflat că folosesc un produs veterinar toxic, Aldezin. Din ce am observat, produsul este aplicat contrar indicaţiilor de utilizare. Acestea spun că trebuie aplicat doar în consiţiile în care animalele şi oamenii- cu excepţia personalului protejat- nu sunt prezente în incinta dezinfectată”, spune Petru Becheru, preşedintele Asociaţiei de proprietari”Romarta”.

În replică, reprezentanţii firmei craiovene de salubritate spun că Aldezin este biocid cu efect bactericid, fungicid și virulicid, cu aviz valabil până în anul 2024, care a fost folosit pentru dezinfecția scărilor de bloc în mai multe unități administrativ-teritoriale din țară.