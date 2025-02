Percheziţii la şeful de campanie al lui Călin Georgescu. Anunțul IGPR

Radu Pallu, șeful de campanie prezidențială al lui Călin Georgescu, ar fi fost asaltat de mascați în această dimineață, 11 februarie 2025, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

În răspunsul său la acuzațiile făcute, Poliția Română a informat că activitățile sale sunt desfășurate într-un dosar penal, sub supravegherea parchetului competent și respectând legea în vigoare. Toate acțiunile instituției în dosarele penale sunt coordonate de procurori și au ca scop aflarea adevărului.

Poliția Română a respins acuzațiile nefondate de politizare a muncii polițienești, reamintindu-le tuturor că activitatea de urmărire penală este confidențială și se face sub autoritatea procurorilor, șefii polițiștilor neavând voie să intervină în acest proces.

„Având în vedere afirmațiile din spațiul public, de pe o rețea de socializare, ale unui candidat la alegerile prezidențiale, cu privire la unele activități derulate de instituția noastră, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului.

Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc.

Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală. Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”, au transmis reprezentanții Poliției Române.