Problemele cu noul sistem informatic al Caselor de Pensii din România au provocat întârzieri semnificative în procesarea dosarelor de pensionare, lăsând mii de pensionari fără venituri în ultimele luni.

Pe măsură ce aceștia așteaptă zilnic la ghișee, în speranța primirii pensiei, instituțiile responsabile nu pot garanta un termen clar pentru începerea plăților.

Situația a devenit critică, iar pensionarii sunt tot mai afectați de blocajul administrativ.

Sistemul informatic, implementat inițial pentru a aduce transparență și eficiență, s-a transformat într-o sursă majoră de probleme, blocând recalcularea pensiilor și întârziind procesarea dosarelor noi.

Începând cu 1 septembrie, aproximativ 800.000 de pensionari au fost afectați de acest sistem deficitar, iar mulți dintre aceștia nu au primit pensiile de drept.

Casa de Pensii nu oferă un orizont clar pentru reluarea plăților, ceea ce îi forțează pe pensionari să viziteze zilnic ghișeele în speranța că își vor primi banii.

Mulți pensionari își exprimă nemulțumirile în legătură cu noul sistem și întârzierile plăților. Un pensionar a declarat că, deși a avut norocul să primească pensia în august, alții așteaptă zilnic fără rezultate.

„Eu am avut noroc că am prins luna august și au apucat să-mi proceseze datele dar am văzut persoane care stau zi de zi la ghișee cu speranța că vor primi pensia.

Am depus toate formalitățile, am și card dar ei mi-au spus că deocamdată pot să mă plătească prin caserie.

Mi-au dat banii la prima oră. Unele persoane care erau după mine la coadă nu au mai prins niciun ban.

Au fost trimise acasă și să revină a doua zi pentru că atunci sunt șanse să primească banii. Eu nu am mai văzut așa ceva. Să aștepți un drept care ți se cuvinte”, a povestit un pensionar.