Începând cu 1 septembrie 2024, pensionarii din România vor beneficia de creșteri semnificative ale pensiilor. Acest anunț a fost făcut de Casa de Pensii.

Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, a explicat că se fac eforturi pentru a corecta inechitățile din sistem. Cu toate acestea, nu toate problemele vor fi soluționate. Conform acestuia, mulți pensionari vor rămâne nemulțumiți.

Un procent de 99% dintre dosarele de pensii au fost verificate și noile pensii au fost deja calculate. Pensionarii vor primi acasă deciziile cu noile sume. Persoanele care au fost dezavantajate de aplicarea legii din cauza indicelui de corecție mic sau a stagiului complet de cotizare vor beneficia de creșteri semnificative.

Anton Hadăr a explicat că vor exista creșteri semnificative pentru cei care au fost dezavantajați de aplicarea legii din cauza unui indice de corecție mic.

De exemplu, persoanele care în prezent au pensii de 4.600 de lei, 6.000 de lei și 7.500 de lei, deși au același număr de puncte, ar trebui să aibă aceeași pensie.

Cei care au 7.500 de lei sunt cei nemulțumiți, pentru că nu vor vedea nicio creștere. Conform acestuia, există chiar și persoane cu 8.200 de lei, care se află în aceeași situație. Aceștia au fost dezavantajați de indicele de corecție. El a variat între 1,06 și 1,41. La fel s-a întâmplat și cu stagiul complet de cotizare. Acesta a fost de la 20 la 35 de ani pentru bărbați. În urma recalculării, cei cu pensii de 4.600 de lei vor trece la 6.300 de lei. Cei cu 6.000 de lei vor trece la 6.300 de lei. Cei cu 7.500 de lei la pensie vor rămâne la același nivel. Astfel, nu toate problemele vor fi rezolvate din cauza diferențelor mari existente.

„Deci acesta a fost dezavantajat de indicele de corecție, pentru că bată-l vina, a mers de la 1,06 la 1,41, a fost dezavantajat de stagiul complet de cotizare care astăzi este la bărbați 35-35 de ani, dar am avut și cu 25 de ani, am avut și cu 20 de ani, deci s-a împărțit la ceva. În momentul în care se va aplica recalcularea cel care are 4.600 va trece la 6.300, cel care are 6.000 va trece la 6.300 şi cel cu 7.500 rămâne la fel. Deci nu se rezolvă niciodată totul pentru că e distanță prea mare”, a spus acesta.