Pensii mai mari pentru români! Marius Budăi a adus vești pozitive pentru pensionari în apropierea sărbătorilor. El a evidențiat că toate pensiile rezidenților români vor înregistra o creștere începând cu 1 ianuarie 2024.

Fostul ministru a comunicat momentul în care se vor efectua primele plăți în conturile persoanelor de vârsta a treia.

Marius Budăi a afirmat că pensiile vor înregistra o creștere începând cu 1 ianuarie, iar valoarea punctului de pensie va înregistra o creștere de 13,8%.

Astfel, conform programului stabilit, plățile pentru persoanele de vârsta a treia vor începe imediat după efectuarea deschiderilor de conturi și a operațiunilor specifice de finanțare asociate deschiderii fiecărui an fiscal.

În luna ianuarie, pensionarii vor primi pensiile majorate cu 13,8%. Marius Budăi a subliniat că, începând cu 1 ianuarie, nicio pensie nu va scădea.

Pe lângă aceasta, Marius Budăi a adus în discuție și indexarea pensiilor militare. El a subliniat că pensiile militare vor cunoaște o majorare de 13,8% începând cu 1 ianuarie. Ele nu sunt considerate pensii speciale.

Fostul ministru a menționat că, din cauza PNRR și a celor care au formulat eronat acolo, pensiile militare au fost introduse. Ele nu se încadrează în categoria pensiilor speciale.

În momentul în care a elaborat legea și a adus anumite modificări la Legea 223, a avut grijă să prevadă că pensiile militare vor fi ajustate în același mod cu rata inflației.

A afirmat că aceasta a fost contribuția sa, cu aprobarea prim-ministrului Ciolacu, în semn de respect față de militarii români.

”Știți foarte bine că am avut în discuție, din cauza PNRR și celor care au scris prost acolo, au intrat și pensiile militare, deși nu sunt pensii speciale, dar au intrat în același malaxor, în momentul în care am scris legea și am avut unele modificări la Legea 223, sigur că am prevăzut ca și pensiile militare să fie actualizate în același mod cu rata inflației.

Este ceea ce am putut eu să fac cu aprobarea prim-ministrului Ciolacu din respect pentru militarii români”, a mai spus fostul ministru.