Noua lege a pensionarilor va veni cu mai multe schimbări. Ministrul Muncii a vorbit sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, despre primele și premiile care vor fi calculate în noua legea pensiilor.

Ministrul Simona Bucura-Oprescu subliniază că la calcul sunt trei elemente esențiale. Acestea sunt:

Șefa de la Muncă spune că fiecare român va avea un punctaj care se va înmulți cu punctul de referință. Acesta este 81 de lei.

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a explicat recent că în ceea ce privește recalcularea, este crucial să se explice cele două elemente pe care le au, respectiv contributivitatea și stabilitatea.

Cu alte cuvinte, la contributivitate și la muncă egală, vor exista pensii egale, deoarece prin această nouă lege a pensiilor, se încearcă să se corecteze trei categorii de inechități.

Pe de o parte, inechitățile apărute între pensionari care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie în ani diferiți, inechitățile între doamne și domni, și nu în ultimul rând, inechitățile între pensionari care s-au aflat în indemnizația minimă socială.

Simona Bucura-Oprescu a subliniat recent că este deosebit de important să se menționeze că, conform simulărilor, în situația în care un pensionar primea indemnizație minimă socială de 1.125 de lei în prezent, de la anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%. Adică peste 1.900 de lei.

Este esențial să se țină cont de aceste informații, dat fiind sistemul de puncte de stabilitate introdus.

Pentru un român care a muncit peste 25 de ani, se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă.

„Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care un pensionar avea indemnizaţie minimă socială, care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creşterea va fi de 87%, adică peste 1.900 de lei. Este foarte important de ştiut, datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani, 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani, 0,75 de puncte pe an, şi după 35 de ani, un punct pe an”, spune ea.