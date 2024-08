Asociația Nevăzătorilor din România a explicat, într-un comunicat dat publicității vineri, că atât conform vechiului act normativ, Legea 263/2010, cât și conform legii ce urmează să intre în vigoare, Legea 360/2023, nevăzătorii trebuie să lucreze un număr de ani echivalent cu o treime din stagiul de cotizare pentru a se putea pensiona.

Diferența constă în faptul că, în trecut, această treime era inclusă în formula de calcul ca stagiu complet, în timp ce acum este calculată strict pe baza contribuțiilor plătite, ceea ce este considerat incorect. Deși și Legea 360/2023 recunoaște ca excepție situația persoanelor cu deficiență vizuală gravă, ea nu ia în considerare această particularitate în formula de calcul. Aplicarea mecanică a principiului contributivității are consecințe foarte grave, chiar dramatice, pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități vizuale.

Asociația afirmă că noua lege a pensiilor, Legea 360/2023, „aduce prejudicii majore persoanelor cu dizabilităţi vizuale”, deoarece deciziile de pensie pe care le primesc nevăzătorii au valori cu 60% – 80% mai mici decât pensiile care sunt deja în plată. Această situație este considerată de către aceștia drept „revoltătoare și inacceptabilă”.

Organizația reprezentativă a nevăzătorilor afirmă că „mai gravă este situaţia persoanelor cu deficienţă vizuală care se vor pensiona după data intrării în vigoare” a noii legi a pensiilor, deoarece acestea vor primi pensii semnificativ mai mici comparativ cu cele care s-ar pensiona în prezent, folosind prevederile legii actuale, în condiții identice de salarizare și de stagiu de cotizare.

În acest context, nevăzătorii plănuiesc „ample manifestații de protest” în a doua jumătate a lunii septembrie, în Piața Victoriei din Capitală. Alături de nevăzători din toată țara, la proteste vor participa și apropiații acestora, inclusiv familii, rude și prieteni, organizatorii subliniind că toți cei care doresc să susțină această cauză sunt bineveniți.

Ca soluție, aceștia propun guvernanților „adaptarea formulei de calcul a pensiilor” pentru nevăzători, argumentând că „numai astfel s-ar putea compensa, fie şi parţial, inechităţile semnalate şi s-ar întări sprijinul social acordat persoanelor cu dizabilităţi vizuale din partea statului şi a societăţii în ansamblu”.

„În acest sens, solicităm factorilor de decizie următoarele: – creşterea de la 0,5 puncte la un punct pentru fiecare an lucrat a bonificaţiei acordate persoanelor cu handicap grav; – creşterea de la 0,25 puncte la 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat a bonificaţiei acordate persoanelor cu handicap accentuat; – acordarea bonificaţiei pe toată perioada lucrată până la pensionare, nu doar după 1 septembrie 2024. Subliniem că aceste modificări nu presupun absolut nici un efort bugetar în acest an, întrucât nu înseamnă creşterea pensiilor aflate în plată. Pentru adoptarea lor, este nevoie doar de înţelegerea specificului unei categorii vulnerabile şi, mai cu seamă, de voinţă politică”, a mai precizat Asociaţia.