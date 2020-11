Evenimentul, care a fost prezentat de jurnalista Teodora Tompea, va putea fi vizionat pe postul B1 TV sâmbătă, 28 noiembrie, începând cu ora 19:00 și, ulterior, și pe canalul de Facebook al Fundației Alexandrion.

Fundația Alexandrion a reconfigurat formatul evenimentului care reunea anual sute de participanți, pentru a putea respecta toate măsurile legislative în vigoare, impuse de evoluția pandemiei de COVID-19. Juriul Galei, format din personalități cu cariere și realizări notabile, a făcut nominalizări în 9 domenii: teatru, artă, medicină, film, istorie, literatură, arhitectură, muzică și economie, iar premiile au fost decernate la Muzeul Național de Artă al României, în Sufrageria Regală.

„Am trăit mereu cu această convingere, că fundamentul unei națiuni este cultura. Din acest motiv consider că România este atât de bogată, iar credința mea a fost cu atât mai mult adâncită în acest an. În aceste clipe trebuie să ne îndreptăm privirea către ceea ce ne definește ca popor, iar cei pe care îi onorăm în acest an prin premiile ce poartă numele lui Constantin Brâncoveanu sunt, fără îndoială, parte din esența sublimă a României. Privind lista de premii, de realizări, de mari nume și valori românești mi se pare că nu am pierdut nimic în 2020, ci că în fapt, tot ceea ce contează este încă aici, cu noi.” – a spus Nawaf Salameh, Președintele Alexandrion Group și al Fundației Alexandrion.

Juriul premiilor Constantin Brâncoveanu a fost format anul acesta din Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu – chirurg, Sorina Goia – muzicolog, Magda Mihăilescu – critic de film, Prof. Dr. Constantin Corneanu – istoric, Acad. Dumitru Radu Popescu, Prof. Univ. Arh. Marian Moiceanu, Ștefan Râmniceanu – artist plastic, Dr. Valeriu Ioan-Franc – economist și Ludmila Patlanjoglu – critic de teatru. Juriul a fost prezidat de Acad. Răzvan Theodorescu- președinte, Acad. Dan Berindei- președinte de onoare și Prof. Univ. Dr. Andrei Marga – vicepreședinte.

Laureații ediției din 2020 ai Galei sunt: teatru – Emil Boroghină (premiul pentru întreaga carieră), artă – Aurel Vlad (premiul pentru întreaga carieră), medicină – Prof. Dr. Dinu Antonescu (premiul pentru întreaga carieră), istorie – Elena Dragomir (premiul pentru cartea Opoziția din interior), film – Răzvan Vasilescu (premiul pentru întreaga carieră), economie – Victor Axenciuc (premiul pentru vol. 2 al lucrării 1860 – 2010, Serii statistici seculare), literatură – Mircea Bradu (premiul pentru întreaga carieră), arhitectură – Prof. Dr. Arh. Adrian Spirescu (premiul pentru lucrări recente), muzică – Mariana Nicolesco (premiul pentru întreaga carieră).

Momentele muzicale din cadrul Galei au fost susținute de artiștii din ansamblul Violoncellissimo Octavian Lup, Ștefan Cazacu, Mircea Marian și Eleonora Bordânc. Ansamblul Violoncellissimo este unul dintre cele mai de succes ansambluri camerale românești, fondat acum aproape 2 decenii, la inițiativa Maestrului Marin Cazacu, mentorul a generații întregi de violonceliști, în care performează actuali și foști studenți ai Universității Naționale de Muzică din București.

Lansată în 2014, Gala Constantin Brâncoveanu a onorat până în prezent 50 de personalități contemporane, printre care se numără scriitori, actori, arhitecți, istorici, oameni de știință și clerici care, prin munca și realizările lor, au influențat în mod semnificativ evoluția societății românești.

Începând cu ediția din 2016 a Galei, pentru a-i motiva pe elevii din comuna Brâncoveni, locul copilăriei domnitorului Constantin Brâncoveanu, să aibă rezultate cât mai bune la învățătură, Fundația Alexandrion acordă și o bursă de studii. În acest an câștigătoarea bursei Nawaf Salameh este Maria Adelina Popescu, care a obținut cea mai mare notă la examenul de capacitate de anul acesta, dintre elevii comunei Brâncoveni.

În cadrul ediției 2020 a Galei i-a fost oferită distincția de onoare pentru merite deosebite Preafericitului Youssef Absi, Patriarhul Bisericii Greco – Catolice Melkite.

Mai multe informații despre Gala Constantin Brâncoveanu sunt disponibile pe www.fundația-alexandrion.ro.

Parteneri media: Agerpres, Spotmedia, Cațavencii, Ziarul Metropolis, Suplimentul de Cultură, Liternet, Observator Cultural, Bookblog, Credidam, 4arte, România Pozitivă.

Despre Fundația Alexandrion

Fundația Alexandrion a fost înființată că urmare a numeroaselor activități sociale desfășurate de companiile din cadrul Alexandrion Group. Sub umbrela Fundației Alexandrion se derulează proiecte de peste 20 de ani. Fundația Alexandrion urmează evoluția Alexandrion Group. Fundația Alexandrion susține activ cultura din 2014, prin intermediul Premiilor Constantin Brâncoveanu și onorează excelența prin intermediul premiilor Constantin Brâncoveanu Diaspora și Constantin Brâncoveanu Internațional Awards. Prin premiile Matei Brâncoveanu, Fundația Alexandrion recunoaște potențialul de dezvoltare al tinerilor, pentru cercetare și realizări excepționale în domeniul lor de activitate. De-a lungul timpului, Fundația și-a pus amprenta și în susținerea performanțelor sportului românesc. Trofeele Alexandrion premiază performanța internațională a sportivilor români din 2016. Fundația a fost alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Olimpiade, din 2004 până în 2012, în încercarea de a încuraja tinerii sportivi să obțină cele mai bune rezultate.