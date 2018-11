Paul Stănescu dă cărțile pe față! Noi dezvăluiri despre Dăncilă și Dragnea

Conform acestuia, premierul Viorica Dăncilă nu l-a trecut pe lista miniştrilor remaniabili şi că Liviu Dragnea, liderul PSD a cerut acest lucru.

Paul Stănescu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, mai spune că acest lucru s-a întâmplat din cauza „poziţiei sale publice”.

La o săptămână după ce PSD i-a cerut demisia, Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a anunţat luni după-amiază că a demisionat din Guvernul României. Aceasta după ce Klaus Iohannis a refuzat revocarea sa.

Gestul său a venit la o oră după ce s-a încheiat şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

„Sunt un om de onoare, responsabil, implicat. Nu m-am ţinut de scaune, nu am o miză personală”, a spus el.

„Am spus că voi analiza demisia mea şi am considerat că e momentul, pentru că nu mă agăţ de scaun. Intrarea mea în guvern a fost la insistenţele conducerii PSD, nu la insistenţele mele”, a continuat el.

Întrebat dacă e de părere că i s-a făcut o nedreptate, Paul Stănescu a spus: „Nu, în politică se poate întâmpla orice. În CEx am avut o discuţie cu Liviu Dragnea de jumătate de oră, şi cu dl Buzatu. Am discutat lucrurile, am spus că nu e bine ce se întâmplă în partid, cu excluderi, şi dl Dragnea nu a îndrăznit să spună că vrea să pună în discuţie şi poziţia mea în guvern. Putea să spună dinainte”.

El i-a mulţumit premierului Dăncilă.

„Eu nu am fost pe listă, remaniabil, şi atunci preşedintele Dragnea a spus: trebuie să punem în discuţie poziţia în Guvern a lui Paul Stănescu. Putea să spună de la început şi eu spuneam: îmi dau demisia, nu e nicio problemă”, a mai spus ministrul demisionar.

El a precizat că nu a mai vorbit „de foarte mult timp” cu Liviu Dragnea, scrie Digi24.ro.