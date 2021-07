Patru mărci celebre, acuzate de crime împotriva umanității! Se află și în România

Este vorba despre o anchetă deschise de procurorii francezi asupra a patru companii de vestimentaţie suspectate că au ascuns „crime împotriva umanităţii” în regiunea chineză Xinjiang, transmite Reuters.

Uniqlo France, o unitate a Fast Retailing, Inditex care deţine printre aletele şi brandul Zara, SMCP din Franţa (SMCP.PA) şi Skechers (SKX.N) fac obiectul anchetei, confirmând informaţia publicată prima dată de site-ului media francez Mediapart, arată sursa menționată.

Ancheta a fost deschisă de unitatea de crime împotriva umanităţii din cadrul parchetului antiterorism

Amintim că Franţa are un birou central de combatere a crimelor împotriva umanităţii, genocidului şi crimelor de război, fondat în anul 2013.

„O anchetă a fost deschisă de unitatea de crime împotriva umanităţii din cadrul parchetului antiterorism în urma depunerii unei plângeri”, a spus o sursă judiciară pentru Reuters.

În acest context, Inditex spune că respige acuzaţiile, completând că a efectuat controale riguroase de trasabilitate şi că va coopera pe deplin cu autorităţile franceze.

„La Inditex, avem toleranţă zero pentru toate formele de muncă forţată şi am stabilit politici şi proceduri pentru a ne asigura că această practică nu are loc în lanţul nostru de aprovizionare. SMCP lucrează cu furnizori din toată lumea şi susţine că nu are furnizori direcţi în regiunea menţionată în presă”, a declarat compania într-un comunicat.

Fast Retailing a declarat că nu a fost contactată de autorităţile franceze

De asemenea, Fast Retailing a declarat pentru presa din Japonia că nu a fost contactată de autorităţile franceze. Două ONG-uri au depus o plângere în Franţa la începutul lunii aprilie împotriva multinaţionalelor pentru ascunderea muncii forţate şi crimelor împotriva umanităţii.

Experţii Naţiunilor Unite şi grupurile pentru drepturi estimează că peste un milion de oameni, în principal uiguri şi alte minorităţi musulmane, au fost reţinuţi în ultimii ani într-un vast sistem de tabere din regiunea Xinjiang de vest a Chinei.

Mulţi foşti deţinuţi au spus că au fost supuşi unor remodelări ideologice şi abuzuri. Grupurile de drepturi afirmă că taberele au fost folosite ca o sursă de muncă ieftină şi coercitivă. Mai multe mărci occidentale, printre care H&M, Burberry şi Nike au fost afectate de un trend de boicotarea a produselor lor în China, după ce şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la munca forţată din Xinjiang, potrivit sursei menționate.

Sursa foto: Dreamstime