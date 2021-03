Partidul Angelei Merkel scade în sondaje. Lumea este nemulțumită

În urma unui sondaj efectuat în Germania s-a descoperit că oamenii nu mai au încredere în partidul Uniunea Creştin-Democrată din care face parte cancelarul Angela Merkel. Popularitatea scăzută este pusă pe seama criticilor privind restricțiile antipandemice. În plus, ultimul scandal de corupție ”a ajutat” la scăderea înregistrată.

Așadar, potrivit postului ZDF, sondajul de opinie privind intențiile de vot arată că formaţiunea Uniunea Creştin-Democrată / Uniunea Creştin-Socială (CDU-CSU, centru-dreapta) este creditată cu 28%, în scădere cu 7% comparativ cu nivelul anterior crizei pandemiei.

Aceasta este urmată de Alianţa ’90/Verzi, creditată cu 23% din intenţiile de vot (plus 4%), iar pe locul al treilea este Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stânga), cu 15%. Formaţiunea de extremă-dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) are o popularitate de 12% (plus 2%), iar Partidul Liber-Democrat (FDP, liberal) este la nivelul de 9% (plus 2%).

Restricțiile din perioada Paștelui au fost anulate

Miercuri, cancelarul german a decis anularea menținerii restricțiilor antipandemice stricte în perioada Paștelui catolic, pe fondul criticilor. Amintim că actualele restricții au fost, inițial, prelungite până pe 18 aprilie.

Opoziţia din Germania şi reprezentanţi ai Bisericii Catolice şi ai Bisericii Evanghelice criticaseră planul Guvernului Angela Merkel şi al guvernelor landurilor de menţinere a restricţiilor antiepidemice stricte în perioada pascală.

Ulterior, cancelarul a admis că a făcut o greșeală și și-a asumat-o, spunând că: “Această greşeală este în totalitate greşeala mea, deoarece, în final, eu am toată responsabilitatea. Aceasta este funcţia mea”.