La această ediție au participat, în premieră, și cicliști cu deficiențe de vedere din opt orașe ale țării, care au pedalat pe biciclete în tandem coordonate de piloți văzători. Prezența celor 20 de echipaje la eveniment a oferit o doză de inspirație pentru restul participanților și a reprezentat o lecție pentru toți cei care au avut ocazia să vadă tandemurile pe parcursul competiției. „Unstoppable @Turul Ciclist al Sibiul a fost o experiență unică și o lecție de viață pentru care suntem recunoscători. Am învățat din nou ce înseamnă forța unei comunități și cât de multe poate ea să pună în mișcare. Ne bucurăm că 20 de participanți, persoane cu diferite tipuri de nevoi speciale, au avut curajul să se alinieze la startul cursei împreuna cu pilotii lor de încredere. Acești 20 de curajoși au scris o poveste și au inspirat foarte mulți oameni. Au demonstrat că nu există bariere în practicarea sportului, iar faptul că organizatorii Turului Ciclist al Sibiului își doresc ca de la următoarea ediție această oportunitate să devină normalitate reprezintă o altă victorie importantă”, spune Andrei Rusu de la Urban Bike Revolution, care a organizat participarea tandemurilor la Cursa Sponsorilor.

Organizată de regulă cu două săptămâni înainte de Turul Ciclist , Cursa Sponsorilor oferă participanților șansa de a experimenta senzațiile unei competiții profesioniste – cursa se desfășoară pe un traseu închis circulației, cu cronometraj și arbitraj. Lansată ca și competiție cu start în masă, cursa s-a desfăurat anul trecut și anul acesta s-a desfășurat ca probă de contratimp individual și pe echipe mici (2 membri la fete, 3 la băieți), cu start decalat, pentru a permite participanților să respecte regulile de distanțare impuse de pandemie.

Partener strategic al Cursei Sponsorilor, Alexandrion Group sponsorizeaza si Tricoul Galben al Prologului din 3 iulie.

Câștigătorii, pe categorii, sunt:

Clasament echipe feminin

CON-A

Ghimpu Miruna

Ștefănescu Maria

Marquardt MBS

Orian Ana-Maria

Todoran Simona

RAIFFEISEN BANK „Liv and let go!”

Buzoiu Ramona

Diaconu Bogdana

Clasament echipe masculin

Team IFM-Boys 1

Mihăiloaie Victor

Hadăr Ionuț

Kovacs Cristian-Robert

JOYSON SAFETY-M1

Ghișoiu Marius

Horvath Ferenc-Levente

Laza Emanuel

POLIȚIE 2

Nanu Florin

Hârșan Ioan

Opriș Cosmin

Clasament individual feminin – peste 45 de ani

Popa Corina-Arina, Marquardt Pampu Daniela, Marquardt Gligor Adina, IFM

Clasament individual feminin – sub 45 de ani

Balteș Cora, Kendrion-Automotive Isdrailă Violeta, Visma Sabou Laura, CONTINENTAL

Clasament individual masculin – peste 45 de ani

Galaftion Codruț, INVITAT Gladca Dragoș, RAIFFEISEN BANK Stanciu Aurel, JOYSON SAFETY

Clasament individual masculin sub 45 de ani

Stăncioi Alexandru, COMPA SA Ghimpu Marius, INVITAT Gândilă Fabian Eugen, BILSTEIN

Turul Ciclist al Sibiului, care anul acesta se desfășoară între 3 și 6 iulie, este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.