Sâmbătă trei parlamentari români vor ajunge în Rwanda. Aceștia sunt: Cristian Elena Dinu (PSD), Silviu Nicu Macovei (PSD) și Adrian-Miroslav Merka (grupul minorităților). Aceștia vor fi însoțiți de Teodora Elena Poterașu, consilier parlamentar. Camerei Deputaților a aprobat cheltuielile de deplasare pentru sejurul aleșilor poporului. Potrivit documentului, cei patru vor participa între 10 și 15 octombrie la a 145-a Adunare a Uniunii Interparlamentare. Tema dezbaterilor politice din cadrul evenimentului în mijlocul Africii este: Egalitate de gen și parlamente sensibile la dimensiunea de gen: factori ai schimbării pentru o lume mai rezilientă și mai pașnică.

Care sunt cheltuielile decontate din bugetul statului pentru deplasările în Africa

În Memorandumul intern al deplasării în Rwanda se aprobă cursele la clasa business pe ruta: București – Amsterdam – Kigali și, retur, Kigali – Nairobi – Amsterdam – București. Zborurile vor avea loc pe 8, respectiv 17 octombrie. Demnitarii vor primi indemnizații de deplasare în valută, adică 484,5 dolari ca diurnă (9 zile și jumătate) și 1600 de dolari pentru cazare (opt nopți). De asemenea, aceștia vor primi bani pentru deplasarea de la aeroport la hotel, dar și pentru testările covid, vaccinuri, tratamente și consultații medicale pentru boli precum malaria.

Uniunea Interparlamentară este o organizație internațională înființată în 1889 ce își are sediul la Geneva. Misiunea organizației este de a negocia politice multilaterale. România face parte din această structură încă din anul 1895. Anual, au loc mai multe reuniuni ale acestei organizații. Anul acesta, reuniunea se desfășoară în Rwanda. În anii precedenți au fost alese alte țări pentru desfășurarea reuniunilor, mai mult sau mai puțin exotice, după cum ar fi: Bali, Sharm el-Sheikh, Madrid, Duha, Mexic, Bangladesh, Zambia etc.

Ce spun aleșii poporului despre deplasările în Africa

„Nu e ușor să fiu plecat atât timp departe de casă, dar sunt eforturi pe care vreau și trebuie să le fac pentru o desfășurare cât mai bună a Conferinței Plenipotențiarilor ITU, pe care țara noastră o găzduiește în septembrie”, a scris deputatul Sabin Sărmaș pe Facebook întors din Rwanda în luna mai.

„Nu prea am avut timp. Numai în drumul de la hotel și în jurul meselor, care au fost în diverse puncte din oraș în două dintre seri. Eu am fost în Capitală, iar așteptarea mea era să fie ceva ca în India, pentru că eu am fost și în India. Cel puțin aria în care am fost eu, sigur nu se compară cu țările europene, dar așteptarea mea era mai jos.

Rwanda este, cumva, mult peste media țărilor din Africa. Program liber nu a fost… Eu am ajuns undeva duminică, luni și ceva timp liber a fost sâmbătă înainte de aeroport, șase-șapte ore. Nivelul de trai e mult scăzut față de România. Aglomerație, vânzători ambulanți, nu știu ce să vă zic. Din păcate, a fost mult mai obositor drumul decât statul acolo”.,a spus deputatul USR, Radu Miruță, care s-a întors din Rwanda pe 12 iunie.