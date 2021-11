Discuțiile despre reducerea emisiilor de carbon pentru protejarea viitorului planetei sunt o prioritate pe agenda guvernelor celor mai multe state din lume.

Cu obiectivul declarat de a scădea amprenta de carbon prin folosirea de tehnologii care protejează mediul, Pehart Grup este una dintre primele companii românești care dorește să facă pași importanți în producerea hidrogenului verde pentru uzul industrial.

Ce urmează să construiască Pehart Grup, cu ajutorul ICSI Energy Râmnicu Vâlcea?

Cel mai mare convertor de produse de hârtie pentru uz casnic și industrial din România, Pehart Grup realizează un studiu de prefezabilitate pentru analizarea implementării tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen. Producătorul de hârtie pentru uz casnic și industrial a semnat deja un contract cu cercetătorii de la ICSI Energy Râmnicu Vâlcea, specializați în implementarea, dezvoltarea și popularizarea în România a tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen.

Pehart Grup își propune:

Instalarea unui parc fotovoltaic pentru producția de energie verde;

Instalarea unui electrolizor care să utilizeze energia produsă de parcul fotovoltaic pentru producția de hidrogen verde;

Stocarea hidrogenului fabricat;

Amestecarea hidrogenului cu gazul natural și utilizarea acestuia într-o centrală în cogenerare, care va include și soluții de captare a emisiilor de carbon.

“Suntem convinși că tehnologiile energetice bazate pe hidrogen reprezintă viitorul”

„Compania Pehart este preocupată de multă vreme de reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul.

An de an am căutat să evoluăm din acest punct de vedere, să fim la curent cu tot ce e nou în domeniu și să găsim soluții care să ajute cât mai mult la scăderea amprentei de carbon. Faptul că acum realizăm studii de prefezabilitate pentru producerea hidrogenului verde pentru uzul industrial se înscrie pe linia acestor preocupări.

Suntem convinși că tehnologiile energetice bazate pe hidrogen reprezintă viitorul și nu doar în industrie, ci pentru toată lumea. Și chiar dacă acum producerea hidrogenului verde nu este folosită pe scară largă în România, credem că se poate dezvolta în următorii ani. Acesta este un trend important în Europa, pe care ne dorim să-l urmăm”, a declarat Gabriel Stanciu, General Manager Pehart Grup.

Compania Pehart produce anual 100.000 tone de hârtie tissue în cele două fabrici ale sale de la Petrești-Sebeș, județul Alba și Dej, județul Cluj și are o capacitate de procesare a produselor finite de peste 75.000 tone. 70% din întreaga cantitate de produse de uz casnic și industrial este vândută în România, iar compania asigură producția și pentru o mare parte dintre produsele marcă proprie ale lanțurilor de retail.

Pehart Grup este prezent cu produse de uz casnic și industrial în 18 țări din centrul, estul și sudul Europei și deține brandurile Pufina, Alint și Altessa, dar produce și jumbo rolls, role de hârtie mari, pentru clienții industriali și pentru consumul propriu.