„Vă cer să perseverați în rugăciunea neîncetată pentru pace. Să tacă armele, pentru ca cei care au puterea de a opri războiul să audă strigătul de pace al întregii omeniri!”. Ultimul apel al Papei Francisc pentru pacea în Ucraina a fost făcut în timpul audienței generale și cu trei zile înainte de Paștele Ortodox, care ar fi putut fi prilejul unei încetări a focului și care a trecut în schimb fără ca armele să fi încetat să mai semene foc și moarte în teritoriile invadate de Rusia.

„Orice război se naște din nedreptate – a spus Pontiful – fiecare război, inclusiv cel care se poartă uneori în familiile și comunitățile noastre, chiar şi cele care se poartă în tăcere, se naşte din nedreptate. Este trist să vezi că omenirea nu reușește să gândească cu scheme și proiecte de pace – a adăugat Papa Bergoglio – Gândim cu toţii cu scheme de război. Este un cainism existențial.

Frăția tuturor este a tuturor! Și nu se concretizează în scheme care transformă viața familiilor, a comunităților, popoarelor, a națiunilor și a lumii întregi”, a subliniat pontiful în mesajul video trimis participanților la cel de-al VI-lea Congres Național Catolic dedicat pastorației hispanice, „Rădăcini și aripi”, care se desfășoară la Washington, în Statele Unite ale Americii, scrie Il Fatto Quotidiano.

Congresul sponsorizat de Consiliul Național Catolic pentru Ministerul Hispanic al Statelor Unite ale Americii și care se desfăşoară între 27 şi 30 aprilie are ca temă „Voci profetice – Fiind punți pentru o nouă eră”. „Eu am nevoie de pace, tu ai nevoie de pace, lumea are nevoie de pace, a respira pace este un lucru sănătos – a spus Papa Francis – Avem nevoie de semne concrete de pace. Creștinii trebuie să conducă prin exemplu. Vă rog să fiți punți, să construiți punţi, să vă rugați și să lucrați pentru pace și nu uitați să vă rugați şi pentru mine”.

Papa Francisc, apel la pace

Cuvinte, cele ale Pontifului, care se ciocnesc de noua poziție a patriarhului Kirill al Moscovei, care în cadrul sărbătorilor Paștelui Ortodox a exprimat poziții ce nu au nicio legătură cu spiritul de pace și care, dimpotrivă, susțin războiul lui Putin. Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a îndemnat compatrioții să se adune în jurul guvernului și să nu lase centrele de putere străine să strice independența Rusiei. „Astăzi, oamenii noștri au nevoie în pecial de unitate internă. Totul este complicat în jurul patriei noastre (…).

Prin urmare – a spus Kirill – astăzi, poporul nostru ar trebui să se unească în jurul acestui centru istoric al întregii Rusii, în jurul orașului Moscova, realizând că puterea noastră se afla doar în unitate și că atâta timp cât suntem uniți și puternici, atâta timp cât păstrăm credința în inimile noastre, atâta timp cât suntem inspirați de marele exemplu al predecesorilor noștri, până atunci Rusia va fi invincibilă”.

În predica sa de după Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei, patriarhul a reiterat unul dintre punctele puternice ale propagandei lui Putin, și anume încercarea Occidentului de a distruge din interior societatea și valorile rusești:

Avertisment în plin război

„Astăzi, multe persoane ar vrea ca acel spirit să dispară – a avertizat el – Și pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar să semănăm discordie, să creăm noi idoli, să atragem atenția asupra noilor pseudo-valori și să transferăm conștiința umană din dimensiunea verticală a vieții, care leagă omul cu Dumnezeu, la cea orizontală, pe care se bazează toate nevoile corpului uman”.

Patriarhul a remarcat apoi că liturghia divină pe care a prezidat-o a avut loc în biserica memorială, creată în secolul al XV-lea ca semn al unirii ținuturilor rusești și a afirmat că şi-ar dori ca exemplele eroice ale trecutului să-i inspire pe ruși să-și apere patria. Tot cu ocazia Paștelui Ortodox, Papa Francisc i-a trimis lui Kirill o scrisoare:

„Dragă frate! Fie ca Duhul Sfânt să ne transforme inimile și să ne facă adevărați făcători de pace, în special pentru Ucraina sfâșiată de război, pentru ca marea trecere a Paștelui de la moarte la viață nouă în Hristos să devină o realitate pentru poporul ucrainean, tânjind după noizori care vor pune capăt întunericului războiului”. Însă predicile patriarhului Moscovei continuă să aibă un cu totul altă direcţie.