Primul pas pe care un utilizator casnic ar trebui să-l facă atunci când își face documentarea pentru consum este să se uite la facturile anterioare emise de furnizorul de energie. Evident, asta în contextul în care decide să-și instaleze panourile după ce are deja casa construită. În caz contrar, trebuie să vă interesați despre consumul mediu în funcție de spațiul locativ, dar și de interesele dvs. de consum, care pot fi diferite de la casă la casă.

Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică. În funcție de cerințele energetice ale fiecărei locuințe, trebuie să fie luat în calcul și spațiul de instalare de pe acoperiș. Un sistem ideal are între 20 și 30 de mp pentru majoritatea caselor, iar recomandările specialiștilor sunt ca unghiul de înclinare să fie de 30 grade, cu orientare către sud.

Acest sistem nu te va salva în întregime de factură, însă o va reduce drastic, cel puțin în sezoanele bune. Chiar dacă în ziua de astăzi ne este tot mai greu să împărțim anul în anotimpuri și la noi în țară, într-o climă temperat continentală, situația stă astfel: cea mai bună producție o vei avea vara, urmând în ordine descrescătoare toamna, primăvara și iarna (când eficiența lor poate ajunge la 30% față de vară).

Tipuri de panouri fotovoltaice și costurile lor

În funcție de resursele pe care le puteți investi există mai multe tipuri de panouri fotovoltaice. Cele mai populare panouri pentru soluțiile casnice sunt cele policristaline, iar cele mai căutate sunt cele cu o putere de 250W. Din ofertele pe care le-am găsit la diferiți retaileri din piață, prețul mediu pe un panou de acest tip despre de aproximativ 650 lei. Asta ar duce la un cost de 2,6 lei, în medie, pe wattul instalat, iar rata de degradare a performanței este de 0,61% pe an, deci aproximativ 6% pe deceniu.

Un alt tip de panou este este monocristalin, care este mult mai eficient energetic datorită tehnologiilor din spate, dar și mult mai costisitor. Aici situația este și mai complicată, deoarece în funcție de ofertele de pe piață, prețurile sunt mult mai dinamice decât cele ale panourilor policristaline, ajungând să fie cu aproape 50% mai costisitoare.

Cele mai ieftine sunt panourile amorfe, care au cea mai mică cotă de piață din cauza ratei slabe a eficienței. Ele se aplică direct pe acoperiș, fără niciun suport, motiv pentru care în sezonul cald eficiența lor crește semnificativ. În sezonul rece, randamentul său scade mult mai considerabil decât în cazul competitorilor săi. Mai există și sistemul hibrid, care este cel mai eficient energetic, dar și extrem de costisitor, motiv pentru care nu este popular în rândul utilizatorilor casnici.

Casa Verde, o soluție mult prea solicitată

O casă cu un consum energetic mediu (fără încălzire electrică) are nevoie de un sistem de panouri de aproximativ 20mp. De obicei, sistemele standard vândute de retaileri vin cu pachete de 12 panouri de 250W (precum cele despre care am vorbit anterior), care oferă o putere fotovoltaică de 3 kW pe an. Evident, în funcție de oferta pe care o cereți, furnizorul vă poate oferi panouri de 260W, care să vă crească un pic potențialul energetic.

De ce este important ca puterea instalată să fie de peste 3 kW? Deoarece vă puteții înscrie la programul Casa Verde, aflat sub coordonarea Ministerului Mediului, care vă poate aduce o subvenție de la stat de până la 20.000 de lei, reprezentând 90% fonduri nerambursabile pentru proiect. Astfel, dacă alegeți acest program, veți putea apela pentru o investiție în casa dvs. de până la 4.000 de euro. Pentru utilizatorul casnic, avantajul este că nu trebuie să vină cu capitalul și după primește decontarea, ci toate costurile sunt suportate de firma acreditată pentru instalații – ea este cea care suferă în momentul în care statul întârzie cu decontările.

Cel mai mare dezavantaj este că bugetul proiectului a scăzut de la an la an, ajungând de la 20.000 de utilizatori la 13.000 pentru anul 2021. Pe lângă asta, cererile sunt acceptate după politica „primul venit, primul servit”, iar în funcție de regiunea în care te afli, există un număr limitat de aplicații. În acest context, programul suferă de o întârziere (din cauza amânării decontărilor față de furnizor), dar și de o competiție foarte puternică.

Cât de rentabilă este o astfel de investiție?

Folosind calculatorul CEZ, cu un consum aproximativ de 3.000 kWh pe an (aproximativ 250 kWh pe lună), sistemul de panouri solare va aduce o producție aproximativă de peste 4.100 kWh. Asta ar însemna o economie de 1.250 de lei/an și o recuperare a investiției în 3 ani, în condițiile în care se optează pentru finanțarea nerambursabilă a proiectului. În caz contrar, investiția ajunge să fie recuperată în aproximativ 10 ani. Relația dintre degradarea în timp și eficiența investiției pe termen lung nu ar trebui să te preocupe atât de mult: majoritatea furnizorilor oferă programe de garanție pe o perioadă de 25 de ani.

Pe lângă panourile fotovoltaice există și alte costuri pentru o instalație electrică verde: regulatorul de tensiune (care previne supraîncărcarea bateriei, de la 2.500 lei la peste 4.000 lei), baterii (pentru stocarea și apoi livrarea energiei pe timp de noapte, prețul diferă în funcție de preferințe), microinverter (măsurarea performanțelor pentru fiecare panou – dacă există o problemă cu unul dintre ele să poată fi identificată rapid, aprox. 1.000 lei/bucată), dispozitivul de măsurare (arată cantitatea de energie produsă sau consumată), etc.

Fie că alegi varianta subvenționată a proiectului sau nu, există o realitate care este împărtășită de mai toți deținătorii de panouri fotovoltaice. Pentru a avea o eficiență cât mai ridicată, trebuie luat în calcul faptul că în unele zile ai putea produce mai multă energie decât consumi. În acel moment, surplusul se pierde și nu poate fi stocat pe termen lung, pentru perioada de iarnă, spre exemplu. Pe de altă parte, dacă ești plecat toată ziua și nu este nimeni acasă să consume curent, din nou, în lipsa unor baterii foarte bune, energia electrică o să fie pierdută.

Astfel, din 2019, poți obține un Aviz Tehnic de Racordare din partea operatorului de distribuție pentru a putea vinde energia produsă. Statutul poartă numele de prosumator și constă în faptul că distribuitorul va instala la tine acasă un contor cu dublu sens, care să arate atât energia pe care o cumperi de la el, dar și cea pe care i-o vinzi. Evident, aceasta nu este o modalitate de a te îmbogăți, ci pur și simplu de a-ți reduce costurile pe întregul an printr-o rentabilitate mai mare pe timp de vară față de eficiența scăzută din timpul iernii.

Spre exemplu, prețul pentru anul 2020 pentru comercializare energiei electrice produse de către prosumatorii deținători de centrale electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW a fost de 196 lei/MWh. Asta înseamnă că prețul de vânzare către furnizor pentru kWh a fost de 0.19 bani. Poți exporta în rețea surplusul de energie pentru a câștiga câțiva bani la următoarea factură.

Articol publicat prima dată în Revista Capital.