Reţeaua Facebook a fost picată în România miercuri dimineaţă, spre disperarea a sute de mii de utilizatori. Oamenii au reclamat că nu mai puteau accesa paginile de Facebook sau serviciul Messenger, primind în schimb mesajul “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.” Nici aplicaţiile Instagram şi WhatsApp, deţinute tot de Facebook, nu au putut fi accesate.

Facebook a mai înregistrat recent probleme similare. Utilizatorii din Europa ai Facebook s-au plâns că nu puteau accesa platforma pe 27 septembrie. Potrivit site-ului downdetector.com, cele mai multe reclamaţii au venit din Marea Britanie, Portugalia, Franța, Germania și în Ungaria. Problemele au fost raportate atunci şi în România, în special în Bucureşti.

Ultimele probleme grave de care s-a lovit Facebook au fost în luna iulie. Atunci, toate cele trei servicii ale sale au fost afectate: Instagram, WhatsApp și rețeaua socială. Și atunci Europa a fost cel mai puternic lovită.

