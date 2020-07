PNL este în tensiune maximă după ce a apărut ultimul sondaj realizat de curs. Cercetarea sociologică a fost realizată de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, prin interviuri faţă în faţă, după o perioadă în care pandemia a permis doar interviurile telefonice, oferă date noi privind procentele opțiunute de partidele politice în alegeri.

Astfel, viitorul parlament va fi controlat la limită de o eventuală alianţă între PNL, USR, PLUS şi PMP. Sondajul arată că PNL şi PSD se află pe primele două locuri în preferințele românilor. Formațiunile conduse de Ludovic Orban și Marcel Ciolacu au aceleași procente ca în urmă cu o lună. PNL are însă un avataj de 5%. Dacă PNL are 32 de procente, PSD vine tare din urmă și se poziționează cu 28 la sută din voturile românilor.

Pe locul trei se află Alianţa USR-PLUS cu 16%. Pro România scade la 7%, după ce câteva luni bune a avut o perioadă de creştere. În ceea ce privește ALDE, UDMR şi PMP lucrurile nu sunt tocmai confortabile, acestea situându-se la limita pragului electoral de 5%.

72% dintre cei care au afirmat că vor merge să voteze la următoarele alegeri parlamentare au exprimat o opţiune. Conform datelor din sondaj, o mare alianţă de dreapta ar avea 53% din mandatele parlamentare.

Cum s-a realizat sondajul

Sondajul a vizat populaţia adultă rezidentă în România, în vârstă 18 ani şi peste 18 ani. Volumul eşantionului: 1100 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste 18 ani. Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat. Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion este +/-2,95% la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor a fost față-în-față, la domiciliul respondenților. Validarea eșantionului s-a realizat pe baza ultimelor date INS. Datele sunt ponderate în funcție de vârstă. Perioada de realizare a cercetării sociologice a fost între 19 – 30 iunie 2020.