Aproape jumătate dintre americani sunt pregătiți să se întoarcă cinematografe, în ciuda creșterii cazurilor de coronavirus. Așa reiese dintr-un sondaj recent realizat de National Research Group, citat de publicația NationalInterest.

Adolescenții (60%) și tinerii sub vârsta de 25 de ani spun că abia așteaptă să revină în cinematografe. Doar jumătate dintre femeile cu vârsta sub 25 de ani doresc să mai vadă un film la cinema.

Sondajul mai arată că 77% dintre respondenți spun că încrederea lor poate crește pe măsură ce vor fi vaccinați mai mulți oameni.

Cele mai recente date au arătat că 47% din cele 5.900 de cinematografe din Statele Unite și Canada sunt deschise în prezent. Mississippi și Utah conduc printre statele cu cele mai multe cinematografe dechise (80%) urmate de Arizona cu 77% și Alabama și Georgia cu 70%.

Industria a primit recent o veste bună, după ce guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo a anunțat că va permite să deschiderea cinematografelor din New York, închise timp de de aproape un an.

„Protocoalele stricte de sănătate au făcut posibil ca multe cinemaotgrafe să funcționeze în condiții de siguranță, timp de mai multe luni, fără ca un singur singur focar de COVID-19 să fi fost înregistrat în cinematografe”, a precizat Asociația Națională a Proprietarilor de Cinematografe.

Cel mai probabil, cele 13 locații din New York ar putea fi redeschise la 5 martie. Se vor redeschide cu o capacitate de 25% sau cu maximum cincizeci de persoane.

Ca și în restul spațiilor închise, oamenii vor trebui să poarte măști, iar cinematografele vor trebui să respecte recomandările Departamentului Sănătății privind filtrarea aerului și alte standarde de siguranță. Cinefilii nu vor fi testați înainte de a intra în sală.