Organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin și Federația Patronală Petrol și Gaze, întâlnirea oamenilor de afaceri cu reprezentanţii Executivului şi ai autoritaţii locale a dus la creionarea unor soluţii pe termen scurt şi mediu, pentru realizarea unui climat concurenţial antreprenorial, dar şi la identificarea modalităţilor de reducere a crizei de forţă de muncă care s-a conturat din ce în ce mai pregnant în ultimii ani si care poate duce chiar şi la un blocaj economic.

Cristinei Chiriac, preşedintele CONAF, i-au fost alaturi în cadrul dezbaterii de la Iaşi Radu Căprău – vicepreşedinte al Confederaţiei Patronale Concordia, din partea FPPG; ministrul Marius Constantin Budăi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; Mihai Chirica – primar al Municipiului Iași; Bogdan Piţigoi – fondator şi preşedinte al Tester Grup; Doina Vornicu – director operaţional, CEZ România; Doina Cepalis – antreprenor, director general Te-Rox Paşcani; Ioan Nani- directorul Antibiotice S.A., Luisiana Dobrinescu – avocat, specialist în drept fiscal; Andreea Vâlceanu – Nuclearelectrica; Andreea Negru – purtător de cuvânt, Romgaz; Nicoleta Munteanu – partener, Euroinsol; Prof. Dr. Norina Forna – preşedinte, Asociaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România.

Două entități patronale din România și-au dat mâna pentru a rezolva o problemă extrem de importantă şi de a o ridica la nivelul opiniei publice. Încercăm să identificăm cele mai bune soluții și să nu mai peticim, așa cum se întâmplă și cu autostrăzile din România. Încercăm să construim pe termen mediu şi lung o autostradă împreună cu reprezentanții Guvernului, cu autoritățile locale, astfel încât România în anul 2030 să aibă forță de muncă calificată pe toate palierele care contribuie activ la dezvoltarea sănătoasă a economiei româneşti, susține Cristina Chiriac, preşedintele CONAF, iniţiatorul Pactului pentru Muncă.

Radu Căprău, Vicepreședinte al Confederației Patronale Concordia, din partea FPPG, propune ca soluție imediată adaptarea la realitățile economice a curriculei școlare. Sondajele arată că, în acest moment, tinerii care finalizează studiile sunt insuficient pregătiți pentru nevoile actuale ale pieței muncii din România.

Totodată, acesta e de părere că: „Pentru a fi performanți avem nevoie de un mediu de lucru stabil, antreprenori dedicați și implicați, muncă recompensată și performanță. Acesta este mediul general de care au nevoie angajații pentru a fi motivați”, spune Radu Căprău, Vicepreședinte al Confederației Patronale Concordia.

Pentru Marius Budăi, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, resursa umană este cea mai importantă componentă a pieței muncii.

Reprezentantul Executivului este de părere că succesul rezolvării deficitului forței de muncă vine în urma unui efort comun între Guvern, patronate și sindicate. “Dacă mediul de afaceri și guvernanții vor conștientiza că resursa umană este cea mai importantă, cu siguranță va crește și randamentul muncii. Pentru mine resursa umană este cea mai importantă, concluzionează ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

În ceea ce privește educația, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale precizează că există deja clase de învățămant dual și profesional, dar că ministerul este de accord să mărească plaja dacă companiile solicită acest lucru. Referitor la importul de forță de muncă NON-UE, acesta susţine că se lucrează la simplificarea legislației în acest sens şi că aşteaptă propuneri din partea antreprenorilor. Mai mult, ministrul a comunicat că, ieri, a fost adoptată o Ordonanță de Guvern, privind încurajarea românilor care lucrează în diaspora de a se întoarce acasă.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, pe lângă intențiile de susținere a Pactului pentru Muncă, a vorbit despre inechitățile dintre salariile celor care lucrează în zona bugetară. El susține că trebuie să facem diferența dintre sectorul de stat productiv și neproductiv.

“E foarte bine că s-au dat salarii mari medicilor, dar nu e bine că cei care consumă PIB-ul României să aibă salarii mai mari decât cei care produc PIB-ul României. Dacă vorbim despre un pact, înseamnă că suntem într-o stare de război. Și nu este o glumă. Suntem într-o stare de război cu noi înșine și trebuie să rezolvăm această situație. E bine că am început să ne dăm seama care este realitatea României de astăzi- lipsa resursei umane. Și funcționarul este un om care muncește, dar nu de fiecare dată reușim să punem omul potrivit la locul potrivit, mai spune Mihai Chirica.

Indiferent de domeniul de activitate, fie ca sunt din zona construcţiilor, IT, servicii, industria farmaceutică sau a confecţiilor, oamenii de afaceri prezenţi la conferinţa de la Iaşi au fost de acord că deficitul forţei de muncă este una dintre problemele majore cu care se confruntă companiile. Cu toţii au fost de acord că Pactul pentru Muncă este un prim pas pentru găsirea unor soluții viabile.

“Nu oamenii sunt de vină, ci sistemele din companii. Trebuie să le facem să fie competitive performante, să evaluăm corect oamenii, să caștige mai bine, iar firmele să se dezvolte. Asta ţine şi de noi antreprenorii” susține Bogdan Pițigoi, fondator şi preşedinte al Tester Grup.

Doina Cepalis, fondatorul şi directorul general Te-Rox Paşcani face un apel către executiv, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor: “Ca sa intri într-o piață globală, trebuie să inovezi, să susții! În 2006, am pierdut totul, am luat-o de la capăt şi am reconstruit compania de la zero singură. Sunt prezentă în atâtea ţări. Peste tot există subvenții şi facilităţi pentru situații critice, pentru export, noi nu avem asa ceva”, declară Doina Cepalis.

În cadrul conferinței de la Iași a fost prezentat și studiul privind mediul antreprenorial din România, realizat de Novel Research pentru CONAF și FPPG. Potrivit cercetării realizată pe un eșantion de 1014 respondenți cu vârste de peste 18 ani, 7 procente dintre angajații cu normă întreagă au surse alternative de venit, aceștia fiind în majoritatea lor venituri obținute ca liber profesioniști. Nevoia de control asupra veniturilor, timpului și deciziilor precum și satisfacția personală sunt principalele motivații ale antreprenoriatului. Mai mult decat atât, 6 la sută dintre respondenți intenționează să plece în străinătate în următorul an. Lipsa perspectivelor financiare și profesionale, precum și șansa unui viitor mai bun al copilului sunt principalele motive ale emigrării.

La conferința de la Iași au fost prezente, pe lânga participanții la dezbatere, peste 150 de persoane, antreprenori, manageri, reprezentanţi ai angajaţilor.

Concluziile discuţiilor se vor concretiza într-un Memorandum of Understanding, agreat de toţi participanţii la dezbateri. Documentul va reprezenta punctul de plecare în negocierea cu decidenţii locali şi naţionali, pentru a stabili modalităţile de îmbunătăţire a legislației şi, implicit, a condiţiilor de pe piața muncii din România şi va fi prezentat în cadrul Galei Antreprenorului din România, organizată în 30 septembrie 2019, la București.

Seria conferinţelor va continua şi în anul 2020 căpătând altă dimensiune prin implicarea mediului politic, patronal și de afaceri.

Confederaţia Patronală din România are ca obiectiv susţinerea și promovarea antreprenoriatului feminin şi reprezintă interesele a nouă organizații economice şi sociale având ca scop apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice și culturale ale femeilor de afaceri în relaţiile cu autoritățile publice şi dezvoltarea unor relaţii de afaceri.

Federaţia Patronală Petrol si Gaze (FPPG) este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederaţie patronală românească afiliată la Internațional Organization of Employers şi Business Europe şi militează pentru responsabilitatea companiilor în ceea ce privește siguranţa, sănatatea şi securitatea operaţiunilor și a personalului.

