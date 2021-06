Pentru majoritatea formelor de viață de pe Pământ, oxigenul este o necesitate, nu un supliment opțional. Dar, din cauza încălzirii planetei, oxigenul dispare rapid din lacurile de apă dulce, punând viața acvatică și ecosistemele în pericol, potrivit Sciencealert.

Cercetătorii au analizat probele și măsurătorile luate din 393 de lacuri din zonele temperate ale globului, în perioada 1941- 2017, constatând o scădere generalizată a oxigenului dizolvat, atât în ​​habitatele de suprafață, cât și în cele de adâncime.

Ce consecințe va avea schimbarea nivelului de oxigen

Această schimbare a nivelului de oxigen are o consecință directă, începând cu biogeochimia apei și până la sănătatea populațiilor umane care se bazează pe aceste lacuri. De asemenea, ar putea duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră de la bacteriile acvatice care produc metan.

„Întreaga viață depinde de oxigen”, spune biologul de mediu Kevin Rose, de la Institutul Politehnic Rensselaer. “Este sistemul de sprijin pentru rețelele alimentare acvatice. Și când ai început să pierzi oxigen, există riscul de a pierde specii”, subliniază el.

„Lacurile pierd oxigen de 2,75-9,3 ori mai repede decât oceanele, un declin care va avea impact asupra întregului ecosistem”, afirmă expertul.

În cele peste 45.000 de profile de temperatură a apei și de oxigen dizolvat, cercetătorii au descoperit o scădere medie de 5,5% în oxigenul dizolvat în apele de suprafață în ultimele patru decenii. Acest lucru se rezumă la fizica simplă: pe măsură ce aerul tot mai cald încălzește straturile superioare ale lacului, gazele se dizolvă mai greu în apa mai caldă.

Scăderea medie de 18,6% în oxigenul dizolvat din apa adâncă, în aceeași perioadă de timp, are o explicație diferită. În timp ce temperaturile nu s-au schimbat aici, are loc o amestecare mai mică a straturilor apei, deoarece suprafața rămâne mai caldă mai mult timp. Această stratificare are loc și în oceane.

Lacurile sunt indicatori sau „sentinele” ale schimbărilor de mediu și ale potențialelor amenințări la adresa mediului, deoarece răspund la semnalele din peisajul și atmosfera din jur ”, spune ecologul acvatic Stephen Jane.

Este o situație chiar mai sumbră decât aceea a oceanelor planetei, iar cercetătorii cred că ar putea fi doar începutul în ceea ce privește epuizarea oxigenului.