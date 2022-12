ONU face apel la suma record de 51,5 miliarde de dolari. Banii vor fi folosiți pentru salvarea de la sărăcie a 230 de milioane de persoane

Dimensiunea apelului – cu 25% mai mare decât cel din acest an – reflectă faptul că numărul total de persoane aflate în nevoie este cu 65 de milioane mai mare decât în 2022, au precizat ONU și organizațiile partenere.

Nevoile sunt „șocant de mari”, a declarat Martin Griffiths, cel mai înalt oficial al ONU pentru ajutor de urgență, avertizând că este foarte probabil ca situațiile de urgență din acest an să continue și în 2023.

„Nevoile cresc pentru că am fost loviți de războiul din Ucraina, de COVID, de climă”, a spus el. „Mă tem că 2023 va fi o accelerare a tuturor acestor tendințe și de aceea spunem… că sperăm ca 2023 să fie un an al solidarității, așa cum 2022 a fost un an al suferinței.”

Luând cuvântul la Geneva cu ocazia lansării raportului Global Humanitarian Overview 2023, Griffiths a descris apelul ca fiind un „colac de salvare” pentru persoanele aflate pe marginea prăpastiei.

El a explicat că numeroase țări au fost afectate de secete și inundații letale, din Pakistan până în Cornul Africii. În plus, războiul din Ucraina „a transformat o parte a Europei într-un câmp de luptă. Peste 100 de milioane de oameni sunt acum strămutați în întreaga lume. Și toate acestea se adaugă la devastarea lăsată de pandemie în rândul celor mai săraci oameni din lume.”

Dacă perspectivele umanitare pentru 2023 sunt atât de sumbre, acest lucru se datorează în mare parte faptului că cererile de ajutor sunt deja atât de mari.

Amenințarea foametei este în creștere

Cel puțin „222 de milioane de persoane (…) se vor confrunta cu o insecuritate alimentară acută în 53 de țări până la sfârșitul acestui an”, a explicat Griffiths.

Referindu-se la amenințarea foametei, el a spus că cinci țări „se confruntă deja cu ceea ce numim condiții asemănătoare foametei, în care putem spune cu încredere și nefericire că oamenii mor ca urmare – și de cele mai multe ori sunt copii – a strămutării, a insecurității alimentare, a lipsei de hrană, a foametei”.

45 de milioane de oameni riscă să moară de foame

În 2023, 45 de milioane de persoane din 37 de țări riscă să moară de foame, potrivit Global Humanitarian Overview. Acesta a evidențiat faptul că comunitățile vulnerabile se confruntă, de asemenea, cu presiuni pe mai multe fronturi, inclusiv în domeniul sănătății, în timp ce furnizorii de servicii medicale continuă să se lupte să se recupereze după COVID-19 și în timp ce mpoxul și alte boli transmise prin vectori continuă, împreună cu focare de Ebola și holeră.

Schimbările climatice sporesc, de asemenea, riscurile și vulnerabilitatea, a spus Griffiths, în conformitate cu preocupările potrivit cărora, până la sfârșitul secolului, căldura extremă ar putea face la fel de multe victime ca și cancerul.

Care este rolul umanitar

Pentru a ajuta comunitățile aflate în prima linie a urgenței climatice, șeful ONU pentru ajutor de urgență a susținut că umanitarii ar trebui să joace un rol mai important în discuțiile internaționale despre climă, pentru a asigura finanțare pentru reziliență pentru cei care au cea mai mare nevoie.

„În 2023, comunitatea umanitară cred că trebuie să fie mult mai organizată și, într-adevăr, mai vocală în ceea ce privește modul în care să fie mai transparentă în ceea ce privește promisiunile privind clima, să fie mai rapidă în ceea ce privește decizia de a face plăți și de a face ca banii promiși să ajungă la oamenii pentru care sunt promiși.”

Griffiths a declarat că se așteaptă să fie „foarte dificil” să obțină întreaga sumă solicitată de la donatori, atât naționali, cât și privați, a căror generozitate nu a putut ține pasul cu cererile în creștere.

În acest an, apelul umanitar global condus de ONU este finanțat doar în proporție de 47% – o scădere drastică față de anii anteriori, când nivelurile de finanțare obișnuiau să ajungă la 60-65%, a explicat el.

În ceea ce privește Ucraina, oficialul ONU a explicat că 13,6 milioane de persoane au primit asistență și că anul viitor a fost solicitat un total de 5,7 miliarde de dolari pentru această țară și pentru întreaga regiune. „Pe măsură ce intrăm în iarnă, acest lucru nu devine nici mai ușor, nici mai puțin”, a spus el, potrivit site-ului oficial al ONU.