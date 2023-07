Eşec în instanţă pentru gigantul OMV Petrom, care se judeca cu ANRM (Agenția Națională pentru Resurse Minerale).

În 2018, ANRM a impus calcularea redevențelor în funcție de cotația gazelor la bursa din Viena

Producătorii de gaze din România au criticat formula de calcul propusă de Agenţie, argumentând că prețul de referință la gaze ar trebui să fie prețul de pe piața din România, susținând lipsa de justețe a aplicării unui preț de referință dintr-o țară străină (HUB-ul de la Viena-Baumgarten).

Totul a dus la o creștere absurdă a redevenței datorate statului de către producătorii de gaze, au reclamat aceştia.

În mai 2019, OMV Petrom a cerut în instanţă anularea Ordinului nr. 32/2018 emis de ANRM, care a impus calcularea redevențelor în funcție de cotațiile gazelor pe bursa vieneză, precum şi obligarea ANRM la plata de despăgubiri estimate provizoriu la peste 166 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul creat prin emiterea Ordinului respectiv.

Decizia luată de Curtea de Apel Bucureşti la finalui lui 2021

Apoi, în decembrie 2021, Curtea de Apel București a respins acțiunea OMV Petrom ca neîntemeiată.

Conduita ANRM de a stabili un preț de referință pentru calculul redevenței raportat la cea mai relevanta piață europeană, un preț care se autoactualizează în funcție de valorile pieței libere, este conformă atât interesului public al statului ca proprietar al bunurilor tranzacționate de a obține un venit public optim din comercializarea acestor bunuri, cât și cerințelor comunitare de liberalizare a prețurilor în domeniu, au explicat judecătorii.

Faptul ca gazul românesc nu se tranzacționează pe piața vieneză nu are relevanță in stabilirea prețului de referință si, în consecință, în stabilirea redevenței datorate, au mai precizat aceştia.

În plus, statul român are dreptul de a stabili un preț corect pentru resursele naturale pe care le deține, preț care, prin prisma cerințelor europene indicate de reclamantă, trebuie să fie compatibil cu prețul determinat pe baza mecanismelor libere de piață în Uniunea Europeană, s-a arătat în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

OMV Petrom a pierdut recursul de la ÎCCJ

OMV Petrom a atacat cu recurs această soluţie, iar decizia finală a venit marţi, 4 iulie 2023, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins recursul OMV Petrom, transmite Just News.

„Respinge recursul declarat de reclamanta Societatea OMV PETROM SA împotriva încheierilor din 17 noiembrie 2021 şi din 8 decembrie 2021, precum şi a sentinţei civile nr. 1810 din 2 decembrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă. Pronunţată astăzi, 4 iulie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, este soluţia pronunţată de către ÎCCJ.