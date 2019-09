Statul român cheltuiește sume colaosale cu întreținetrea instituțiilor sale. Și nu este vorba doar despre salarii, care au ajuns să depășească cu mult mediu privat, ci și despre cheltuielile de întreținere.

Un exemplu este instituția Avocatul Poporului, condusă până recent de Victor Ciorbea, executant fidel al ordinelor lui Liviu Dragnea. Actualul șef al instituției, Renate Weber, dezvăluie cât plătește instituția sub titlul de chirie lunară. Nu mai puțin de 50.000 de euro.

„Mult plătim chirie. Noi nu am primit un spaţiu, deşi este instituţie constituţională. Noi nu am primit un spaţiu însă, nici în Bucureşti şi nici în ţară. Colegii mei, credeţi-mă că stau în contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu Consiliile Judeţene, în fiecare an avem această temere. Am zis hai să le prelungim pentru că totuşi e important. Aici instituţia a avut un sediu într-o clădire în care bulina era aşa de roşie încât nu se mai putea sta. Ni s-a promis un spaţiu, nu ni s-a dat. 50.000 de euro pe lună este chiria pe care o plătim. Mi se pare înfiorător”, a declarat Renate Weber, la Digi24.

