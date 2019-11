Este tensiune mare pe scena politică. În aceste momente se joacă dur iar informațiile că Dan Barna ar fi depășit-o pe Viorica Dăncilă și că va intra în turul II.

„Observ disperarea USR-istilor care, de vreo cateva ore, calca legea electorala in picioare, chemand oamenii la vot pentru un candidat anume, stiind ca pierd turul doi.

Liviu Dragnea a primit condamnare exact pentru aceasta fapta, desi a chemat oamenii la vot in perioada campaniei, nu in ziua cand legea interzice, adica in ziua votului. Tocmai au devenit penali toti liderii lor!”, a comentat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

