„Președintele a întârziat bugetul cât a putut de mult. Azi l-a promulagt că era obligat. Avizul CSAT a venit în decembrie, apoi a contestat bugetul. Aș vrea să mă leg de faptul că vrea să sperie pensionarii. Programul s-a respectat matematic, am eliminat CASS pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei. Îi recomand să calculeze o pensie. O să constate că pe toate măsurile pe care le-am promovat este o creștere. (…)

Am observat că se ia de OUG 114. Din punctul nostru de vedere este foarte bună pentru că vedem că toate majorările pe care noi le-am făcut la pensii și salarii nu se regăsesc în buzunarele oamenilor pentru că unii profită. Noi am mers pe prevederile legii și am plafonat prețurile”, susține Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta susține că șeful statului nu este tocmai un exemplu bun de urmat.

„Doamnă, autostrăzile nu le avem dacă stăm degeaba, așa cum stă președintele de patru ani de zile. El în loc să îndemne oamenii să muncească ne anunță că stă, care e starea lui naturală. În aceste momente, ministrul Cuc e la Bacău unde încep lucrările la autostrada Moldovei. Cei care vor austostradă, trebuie să afle că astăzi încep lucrările. Eu cred că atsta trebuie să fie știrea zilei”.

”În legătură cu pensiile, constat că la Guvern se trăiește într-o lume paralelă. Nu, doamna prim – ministru nu ați mărit nimic anticipat, citiți programul de guvernare din scoartă în scoarță, acolo scrie clar. (…) Creșterea pensiilor din 2018 este doar la un sfert din ce ați promis și doar pe ultimul trimestru”, a declarat Iohannis.