Lia Olguța Vasilescu a răbufnit după ce noul ministru al Agriculturii a anunțat că nu este de acord cu un proiect de suflet al PSD.

„Un punct forte in programul nostru de guvernare a fost Casa de Comert Unirea. Ce facea ea? Deschidea puncte de colectare a produselor (mere, rosii, vinete, branza, lapte, cartofi etc) direct in localitatile unde le produc fermierii. Aceste produse proaspete si ieftine erau distribuite apoi in magazinele din marile orase de unde cetatenii se puteau aproviziona. Deja sistemul era functional si aparusera si primele magazine de unde, de dimineata pana seara, se vindeau toate produsele. Orban spune ca „vremea Gostaturilor a trecut”, iar ministrul Agriculturii ca „produsele locale trebuie promovate local, iar cele traditionale in alta parte”. De ce sa cumparati fructe si legume romanesti, proaspete si ieftine, cand puteti cumpara de la multinationale rosii care stau o luna si nu se strica de la cate chimicale au bagat in ele? Pentru ca asa vrea noul guvern PNL!”, a atacat Olguța Vasilescu.

