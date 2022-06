În ultima perioadă, din poziția de director general al producătorului local de vinuri, Olga Miloiu a gestionat tranziția către mediul online și a creat noi proiecte și concepte de strategie și marketing pentru brandul Budureasca.

„Împreună cu o echipă de specialiști am dezvoltat conceptul «Switch your emotions – Redefinește-ți starea» care aduce în atenție o nouă dimensiune a vinului, în completarea descriptorilor deja cunoscuți: gust, culoare, miros, arome.

Este vorba despre emoție și despre faptul că vinul, fără doar și poate, are capacitatea de a schimba starea persoanei care îl consumă, de cele mai multe ori schimarea fiind în bine. Vinul produce emoție și așa cum vorbim adesea despre pairing între vin și mâncare, tot așa putem vorbi de pairing între vin și emoții”, ne explică Olga Miloiu strategia din spatele campaniei.

Budureasca pe piețele internaționale

Directorul general a declarat pentru Revista Capital că un proiect important dezvoltat în ultimul an a fost și promovarea brandului pe piețele terțe, din afara Uniunii Europene, proiect finanțat cu fonduri europene.

Țările precum Canada, Statele Unite ale Americii, Japonia sau Korea sunt proiecte în curs de dezvoltare pentru Budureasca: „Piețele de export reprezintă o miză foarte importantă pentru Budureasca și ca atare în ultima perioadă eforturile noastre au fost concentrate în această direcție cu precădere. Recent am pus bazele unui nou proiect care de această dată vizează piața Marii Britanii care, după Brexit, a devenit piață terță”, ne transmite Olga Miloiu.

Compania și-a îndreptat atenția și către problemele resimțite în sfera producției. Managerul ne-a spus că abordarea creativă și inovatoare face parte din modul companiei de a face business.

Totuși, provocările sunt multe, mai ales acum, în contextul întoarcerii la normalitate: „Piața a devenit extrem de concurențială, presiunea pe prețul de vânzare este foarte mare, consumatorii sunt orientați tot mai mult către produse situate pe palierul mediu de calitate – preț, în timp ce noi, ca producători, ne confruntăm cu o creștere accelerată a tuturor costurilor de producție, dar și cu penuria de materii și materiale necesare în procesul de producție”, ne explică Olga Miloiu.

Rezultate financiare de performanță

Compania are în derulare mai multe proiecte de eficientizare a costurilor, printre care și unul de generare a energiei verzi. Scopul său este de a reduce cheltuielile cu energia consumată în procesul de producție și stocare a vinurilor.

„De asemenea, urmărim în mod constant să securizăm, pe cât posibil, sursele de aprovizionare și prețurile de achiziție. Căutăm, în același timp, să identificăm și să asigurăm surse alternative de aprovizionare, ceea ce se dovedește a fi foarte dificil în perioada pe care o traversăm acum.”

Printre cele mai mari realizări ale carierei sale Olga Miloiu ne vorbește despre depășirea anuală a estimărilor legate de veniturile companiei și despre traversarea pandemiei cu un rezultat financiar pozitiv.

„Faptul că an de an am reușit să obțin rezultate foarte bune și împreună cu echipa cu care lucrez am generat în mod constant cifre peste nivelul planificat, în condițiile în care activăm într-o piață dificilă, puternic concurențială și plină de dificultăți, reprezintă o realizare importantă”, ne-a transmis Olga Miloiu.