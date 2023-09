Fie că este vorba de cabinele de taxare tradiționale cu plată manuală sau sistemele de taxare electronică mai moderne, fiecare abordare are avantaje și dezavantaje. Toate sistemele implică un anumit nivel de responsabilitate a plătitorului ce țin de înregistrarea în prealabil a vehiculului la autoritatea de taxare corespunzătoare sau de a avea la îndemână suma și tipul portrivit de monedă.

Sisteme și modalități multiple de plată pentru fiecare țară

În Europa există un amestec de diferite culturi, limbi și forme de guvernare. Prin urmare, nu este de mirare că drumurile cu taxă din Europa implică, la rândul lor, o multitudine de sisteme de taxare și metode de colectare. Astfel, poate fi dificil să țineți evidența modului de plată pentru fiecare drum cu taxă din Europa.

Cea mai simplă formă de colectare este cabina de taxare manuală. Pentru acest tip de plată, șoferii trebuie să oprească la stațiile desemnate de-a lungul drumului cu taxă și să plătească suma necesară în numerar sau cu cardul înainte de a-și continua cursa. Plata în numerar la o cabină de taxare poate fi dificilă din cauza multitudinii de valute utilizate pe întregul continent. Chiar și utilizarea cardurilor de debit sau a altor carduri poate fi o provocare dacă acestea nu sunt acceptate într-o anumită țară.

Colectarea electronică a taxelor de drum (ETC) a devenit tot mai răspândită, necesitând o unitate de bord (OBU) care are la bază tehnologia de identificare prin radiofrecvență (RFID) pentru a deduce automat tariful la trecerea vehiculului printr-un punct de taxare. În cadrul sistemului ETC, plata se simplifică prin utilizarea unui cont dedicat (preplătit sau postplătit), în care proprietarul vehiculului înregistrat primește un extras de cont pentru taxele suportate pentru o anumită perioadă de facturare. Acest sistem elimină complet plățile în numerar din ecuație, permițând șoferilor să treacă prin porțile de taxare fără a fi nevoiți să oprească.

Unele țări folosesc sistemul de taxare bazat pe distanță, în care taxele sunt calculate pe baza kilometrilor parcurși pe drumurile cu taxă, utilizând tehnologia GPS pentru a urmări deplasarea vehiculelor. Prin intermediul ETC și unității OBU este posibilă plata simplificată a acestor taxe. Totuși, multe drumuri cu taxă de drum bazată pe distanță permit și efectuarea plății în numerar sau cu cardul la cabinele de taxare.

Un alt tip de colectare a taxelor de drum întâlnit în unele țări europene este sistemul de viniete. În cadrul unui astfel de sistem, șoferii trebuie să achiziționeze în prealabil un autocolant de hârtie sau digital, care este valabil pentru o anumită perioadă de timp, cum ar fi o lună sau un an. Autostrăzile care utilizează vinietele oferă cea mai simplă formă de plată, deoarece acestea se pot achiziționa în avans de pe internet prin crearea unui cont online. Atât timp cât o vinietă valabilă este afișată în mod corespunzător în parbrizul unui vehicul, nu este necesară nicio plată suplimentară atunci când se circulă pe drumurile cu taxă aflate sub jurisdicția autorității emitente.

În încercarea de a simplifica colectarea taxelor de drum, a fost adoptat un sistem cunoscut sub numele de Serviciul european de taxare electronică (SETRE sau EETS) pentru a permite plăți standardizate în toate țările UE. În cadrul acestei inițiative, șoferii pot achita toate plățile de peaj din UE cu o unitate OBU certificată EETS (gestionată tot de un furnizor EETS).

Soluții de taxare

Oriunde vă duce călătoria, există o ofertă de soluții moderne de plată a taxelor de drum! Unitatea noastră OBU certificată EETS este perfectă pentru a vă simplifica plățile electronice de peaj, permițând plata taxelor de drum fără numerar în 23 de țări, cu un singur contract. Folosind un singur aparat de taxare și o singură factură, vă veți putea bucura de călătorii fără probleme în toată Europa, indiferent de tipul de sistem de taxare implicat. În plus, compania de logistică vă stă la dispoziție în orice moment în timpul călătoriei, cu un serviciu de asistență pentru clienți în limba dvs. 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

De asemenea, prin intermediul sistemului EETS OBU (EVA), vă oferim instrumente puternice de gestionare a flotei, tehnologie integrată de prevenire a fraudelor la realimentare și multe altele. Cu un singur dispozitiv mic puteți să monitorizați vehiculele în timp real, să planificați rutele mai bine și mai eficient, să îmbunătățiți performanțele șoferilor și să reduceți costurile de combustibil cu până la 20%.

Indiferent de mărimea flotei dumneavoastră, compania de logistică vă oferă cele mai bune soluții! Contactați-ne astăzi pentru a vedea de ce suntem renumiți în transportul rutier comercial din Europa.