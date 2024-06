În contextul preocupărilor actuale pentru protecția mediului și promovarea reciclării, Sistemul de Garanție-Returnare (ReturoSGR) are un rol vital în gestionarea deșeurilor de ambalaje din România.

Operatorii economici care refuză să returneze garanția pentru ambalaje pot fi sancționați cu amenzi de până la 50.000 de lei. Aceste sancțiuni sunt instituite pentru a asigura respectarea legislației și pentru a proteja drepturile consumatorilor.

Sistemul ReturoSGR a fost introdus cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri și de a promova reciclarea ambalajelor de băuturi. Prin acest sistem, consumatorilor li se oferă posibilitatea să returneze sticle și doze și să primească o sumă de garanție în schimb. Cu toate acestea, există operatori economici care nu respectă această obligație, ceea ce a impus necesitatea implementării unor măsuri punitive riguroase.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat că operatorii economici care nu respectă obligația de a returna garanția pentru ambalaje vor fi sancționați cu amenzi care pot ajunge până la 50.000 de lei.

Eu am transmis colegilor mei că astfel de situaţii trebuie tratate cu toată fermitatea, pentru a descuraja un astfel de comportament în viitor. Oamenii, dacă sunt refuzaţi o dată, de două sau trei ori s-ar putea să arunce ambalajele pur şi simplu, aşa cum se întâmpla înainte, la pubelă, înţelegând că sunt păgubiţi cu cei 50 de bani. Astfel, acele PET-uri, în loc să ajungă în fabricile de reciclare, vor ajunge, în cel mai bun caz, pe gropile de gunoi”, a declarat acesta.

Consumatorii care întâmpină dificultăți în obținerea returnării garanției pot depune plângeri către Garda de Mediu. Aceste sesizări pot fi transmise în formă scrisă, telefonic sau prin intermediul platformelor de socializare ale comisariatelor regionale. Această opțiune oferă consumatorilor un canal prin care își pot exercita drepturile și pot asigura respectarea prevederilor legale de către comercianți.

Într-un interviu recent, Mircea Fechet a evidențiat importanța respectării de către operatorii economici a regulilor privind returnarea garanției.

„Fiecare refuz de returnare a garanției nu doar încalcă legea, dar subminează și eforturile noastre de a proteja mediul. Aplicarea de sancțiuni dure este necesară pentru a descuraja astfel de comportamente”, a spus el.

„În ultimele săptămâni, am călătorit foarte mult, cu precădere în judeţul Bacău, şi am vizitat foarte multe magazine, mai ales din mediul rural. Am constatat că, dincolo de lipsa de informare şi bună credinţă a unor astfel de comercianţi, sunt foarte multe situaţii în care magazinul refuză să plătească garanţia cetăţenilor”, a adăugat ministrul Mediului.