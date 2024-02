Oficialii americani recomandă proprietarilor de automobile electrice Tesla să evite purtarea căștilor de realitate virtuală Apple în timp ce conduc.

Această recomandare vine în urma apariției imaginilor pe rețelele de socializare cu șoferi care folosesc căști Apple în timpul șofatului.

Pete Buttigieg, secretarul SUA pentru Transporturi, a transmis la rândul lui o atenționare. El a transmis un mesaj șoferilor, prin intermediul platformei X, afirmând că toate vehiculele actuale necesită implicarea și atenția șoferului „în orice moment”.

Atenționarea vine în contextul răspândirii unor înregistrări video care au devenit virale pe platformele de socializare.

Aceste înregistrări prezintă șoferi la volanul unor mașini Tesla configurate pe modul autonom. Șoferii utilizează căștile Apple.

Echipamentul Apple Vision Pro a fost lansat în SUA pe 2 februarie, la un preț de 3.499 dolari.

Mesajul lui Buttigieg a venit ca răspuns la un videoclip care a avut peste 24 de milioane de vizualizări. În clip, un șofer de Tesla care își lua mâinile de pe volan în timp ce aparent controla un ecran de realitate virtuală de tipul celui folosit de Vision Pro de la Apple.

Clipul de 23 de secunde a fost postat pe 2 februarie, ziua în care scumpul Vision Pro a ajuns pe rafturile magazinelor din SUA, potrivit CBS News.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024