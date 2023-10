Oana Sîrbu a fost la un pas de a-și pierde viața! În 2007, a fost implicată într-un accident rutier. Nefericitul incident a avut loc pe data de 31 august, aceeași zi în care a murit, într-un accident de mașină, Prințesa Diana. Coincidență sau nu, marea actriță se afla în același model de mașină ca și regretata prințesă: Mercedes-Benz W140.

Pe data de 31 august 2007, Oana Sîrbu a plecat supărată de la Festivalul Mamaia. Vedeta a fost nemulțumită de felul în care au tratat-o organizatorii evenimentului. În drum spre casă, s-a răsturnat cu mașina pe o pajiște de câteva ori. Din fericire, a reușit să scape nevătămată.

„În 2007 m-am răsturnat cu mașina pe o pajiște de câteva ori, exact în aceeași zi în care a murit Lady Diana și chiar în aceeași marcă de mașină. A venit toată lumea atunci la mine. Mi-am făcut astrograma momentului ăstuia.

La Festival mi s-a părut că nu am fost atât de bine trataţi, adică pe măsură sensibilităţii noastre artistice, m-am ofticat. Nu ne-au dat nici cazare, nici diurna, nimic. Am cântat şi nu am mai aşteptat premierea. Am urcat în maşină şi am mâncat o cutie de bomboane pe drum”, a povestit ea în cadrul podcastului „Lucruri Simple” de pe canalul de YouTube al lui Horia Brenciu.