Informațiile au fost publicate de site-ul „News Punch”, numit în trecut „Your News Wire”, cunoscut pentru generarea de știri false. Site-ul respectiv susține că în anul 2017, când se afla pe patul de moarte, fostul agent MI5 John Hopkins ar fi făcut niște mărturisiri controversate, potrivit cărora el ar fi cel care i-a luat viața prințesei Diana.

Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident auto, în ziua de de 31 august 1997

Controversatul site susține că John Hopkins și-ar fi petrecut 38 de ani din viață lucrând pentru MI5, principala lui misiune fiind de a-i elimina pe oponenții politici care reprezentau o amenințare pentru securitatea internă a Marii Britanii.

Mai mult, cunoscutul site de fake news scrie că prințul Philip ar fi fost cel care i-ar fi ordonat lui John Hopkins să o ucidă pe prințesa Diana.

„Avea o ranchiună uriașă și urma să spună în public tot felul de lucruri. Șeful meu mi-a spus că trebuie să moară – primise ordine direct de la prințul Philip – și a trebuit să facem să pară un accident. Nu am mai omorât niciodată o femeie, cu atât mai puțin o prințesă, dar am respectat ordinele. Am făcut-o pentru Regină și țară”, ar fi susținut John Hopkins.

John Hopkins ar fi spus și că prințul Philip ar fi fost considerat psihopat, dacă ar fi făcut un test. Când ar fi fost întrebat de ce a acceptat slujba, el a răspuns că a jurat credința față de coroană și Familia Regală, astfel că, nu avea altă opțiune. Mai rău, refuzul ar fi fost mai rău decât moartea, a scris controversatul site.

O înregistrare audio a Prințesei Diana a devenit virală pe rețelele de socializare

În 1992, Prințesa Diana s-a înregistrat, în secret, descriindu-și disperarea față de modul în care decurgea căsătoria cu prințul Charles, conform biograful ei, Andrew Morton. Prin aceste înregistrări, Diana a vrut să prezinte publicului partea ei de adevăr privind destrămarea mariajului cu Charles.

Un mariaj pus la încercare de o serie de factori, inclusiv de diferența de vârstă dintre Diana și Charles (doisprezece ani), relația amoroasă neîntreruptă a lui Charles cu Camilla Parker Bowles și, nu în ultimul rând, de lupta Dianei cu bulimia, scrie Newsweek.

În transcrierile casetelor, Diana a dezvăluit că era extrem de nefericită în căsnicie și că a încercat să se sinucidă de mai multe ori. Diana nu s-a întâlnit direct cu Morton pentru realizarea aceelei cărți. În schimb, a înregistrat respectivele casete din apartamentul ei de la Palatul Kensington, cu un vechi prieten, dr. James Colthurst, care i le-a predat apoi lui Morton. Tema principală a interviurilor s-a axat pe destrămarea căsniciei ei cu Charles și rolul pe care l-a avut Camilla în eșecul căsătoriei. Bazată pe aceste interviuri, cartea, intitulată ”Diana: Her True Story”, a fost publicată în iunie 1992, atât autorul Morton, cât și Diana negând implicarea prințesei.