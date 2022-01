O vreme cumplită loveşte România! Ninsori şi viscol la început de an. Cod galben ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod galben de viscol și intensificări ale vântului în mai multe județe de la munte. Informările meteo sunt valabile pentru următoarele două zile. Prima avertizare este valabil până luni, în nouă județe, iar cel cel de-al doilea cod galben până marți, în 22 de județe.

Prima alertă meteo intră în vigoare duminică la ora 23.00 și expiră luni dimineață la ora 8.00. Potrivit meteorologilor, se anunță vânt intens în Carpații Orientali cu viteze de până la 60…80 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor depăși 90…100 km/h.

Alerta vizează județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Neamț, Harghita, Mureș, Covasna, Bacău, Vrancea și Buzău.

Cod galben pentru 22 de județe

De asemenea, luni dimineață la ora 8.00 intră în vigoare al doilea Cod galben și durează până marți la ora 10.00. Potrivit acestei avertizări, la munte vântul va avea intensificări, cu viteze de până la 70…80 km/h, iar în zona înaltă (la peste 1700 m), rafalele vor depăși 90…120 km/h și temporar va ninge viscolit. În plus, local în Transilvania, cu caracter temporar, vor fi intensificări, iar vitezele vor atinge în general 55…65 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 45…55 km/h, se vor semnala local și în restul teritoriului.

În acest caz sunt vizate județele Maramureș, Sălaj, Suceava, Bistrița-Năsăud, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Caraș Severin, Hunedoara, Bacău, Vrancea și Buzău.

Ceață semnalată în cinci județe

Anterior, ANM a emis, duminică dimineaţă, avertizări Cod galben de ceaţă densă valabile în zone din cinci judeţe situate în Banat şi Transilvania.

Potrivit meteorologilor, în zona joasă a judeţelor Arad, Bihor şi Timiş se va semnala local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Avertizarea este valabil până la ora 11:00. Tot până la aceeaşi oră este în vigoare un Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri în judeţul Satu Mare.

De asemenea, până la ora 10:00, în zona depresionară a judeţului Harghita va fi, local, ceaţă şi vizibilitate redusă, izolat, chiar şi sub 50 de metri, care favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

