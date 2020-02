Nervii concurenților, adrenalina competiției și emoțiile vor fi duse la extrem, iar vedetele vor ceda rând pe rând în lupta pentru prima imunitate a etapei.

Chiar în timpul unei misiuni de scufundat, Carmen Grebenișan va trece prin momente extrem de dificile:

”Am tras apă în loc de aer. M-am speriat foarte, foarte tare și de acolo nu mai știu ce s-a întâmplat, nu mai țin minte nimic. Nu mai știu cum am ajuns la mal, am făcut atac de panică”. Întrecerea sub apă, contracronometru, nu va fi ușoară pentru niciunul dintre ei, iar proba se va dovedi a fi o adevărată provocare.

Cel mai dur reality-show nu este sinonim cu zona de confort, iar după o primă etapă obositoare, cursa nebună de la capătul pământului le va pune vedetelor la încercare voința și puterea de a continua.

„Nu mai puteam!”

”E greu tare să te adaptezi, nu mai îmi găsesc resursele. Nici nu mănânc, nici nu dorm, fug toată ziua, car 20 de kilograme în spate, nu am telefon și nu am bani. Nu am făcut ceva mai greu decât asta vreodată. Asia Espress e o luptă pshică!”, e de părere Speak.

Duminică seară, ecuația cursei va fi complicată de câțiva factori, iar vremea, dar și cerințele transmise prin stații de către Gina Pistol le vor da concurenților planurile peste cap. Autostopul se va transforma într-o misiune aproape imposibilă, iar dorința de a trece primii linia de sosire îi va face pe mulți dintre ei să încerce să își depășească limitele.

”Nu mai puteam. Nu eram în stare să citim despre ce este vorba în misiune!”, va spune Sorin Bontea epuizat.

Cea de-a doua etapă din Filipine continuă în aceeași formulă de 9 echipe. Doar Alex Velea și Mario Fresh, echipă salvată de ancora verde, sunt cei care vor parcurge traseul cu un handicap, iar despre ce este vorba telespectatorii vor afla curând. Vedetele se vor întrece spre punctul final de control în lupta pentru cea mai râvnită miză, imunitatea, însă prin ce provocări vor avea de trecut până atunci, cei din fața micilor ecrane pot vedea duminică, luni și marți, de la 20:00, pe Antena 1, la Asia Express- Drumul Comorilor.

Te-ar putea interesa și: