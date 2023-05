Trupa Aerosmith și-a anunțat turneul de adio „Peace Out”

Luni, 1 mai 2023, trupa americană Aerosmith și-a anunţat turneul de adio „Peace Out”, ce va începe pe data de 2 septembrie 2023 și se va încheia pe data de 26 ianuarie 2024. Turneul de adio va cuprinde 40 de concerte în diverse state din America de Nord.

Primul concert va avea loc la Wells Fargo Center, o arenă multifuncțională situată în Philadelphia, Pennsylvania, iar ultimul concert va avea loc la Bell Centre, o arenă multifuncțională situată în Montreal, Quebec, Canada. Trupa Aerosmith va susține un concert de Anul Nou la TD Garden, o arenă polivalentă din Boston, Massachusetts.

Aerosmith și-a anunțat turneul de adio printr-un videoclip haios, în care apar mai multe vedete, printre care Sir Ringo Starr, Dolly Parton şi Eminem.

„PACE! După 50 de ani, zece turnee mondiale și cântări pentru peste 100 de milioane de fani… E timpul pentru o ultimă încercare! Pregătiţi-vă, veţi avea parte de cel mai bun spectacol din viaţa noastră. ”, a anunțat trupa americană prin intermediul rețelor sociale.

„Cred că era şi timpul. Este un fel de şansă de a sărbători cei 50 de ani de când suntem aici. Nu ştii niciodată cât timp va mai fi toată lumea sănătoasă pentru a face asta.

A trecut ceva timp de când nu am mai făcut un turneu adevărat. Am făcut acel turneu în Vegas, care a fost grozav… A fost distractiv, dar (suntem) cam nerăbdători să ne întoarcem pe drumuri”, a declarat chitaristul Joe Perry pentru Associated Press.

„Deschidem cutia Pandorei pentru ultima oară pentru a le prezenta fanilor noştri turneul Peace Out. Fiţi acolo sau fiţi atenţi deoarece scoatem toate jucăriile din pod. Pregătiţi-vă”, a adăugat vocalistul Steven Tyler, potrivit sursei citate anterior.

Peace out, @Aerosmith ✌️

General onsale begins Friday, May 5th at 10am local time here https://t.co/Y5uiaIGlmw pic.twitter.com/hvtTFtF64b — Live Nation (@LiveNation) May 1, 2023

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It’s time for one last go! For more info visit: https://t.co/rsuutHrYmY pic.twitter.com/8HkmrQlIrn — Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023

Despre Aerosmith

Trupa Aerosmith s-a format în Boston, Massachusetts, în 1970 şi a ajuns să vândă 150 de milioane de discuri în întreaga lume şi să câştige patru Premii Grammy, fiind inclusă în Rock & Roll Hall Of Fame în 2001, în acelaşi an în care a cântat la spectacolul din pauza Super Bowl.

Trupa este formată din Steven Tyler (voce, chitară), Joe Perry (chitară), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (baterie) şi Brad Whitford (chitară) și a devenit cunsocută la nivel internațional datorită melodiilor „Dream On”, „Walk This Way” şi „I Don’t Want To Miss A Thing”.