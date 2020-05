Costul uman al crizei climatice va lovi mai tare și mai curând decât se credea anterior, conform unui studiu care arată că 1 miliard de oameni fie vor fi dislocați, fie vor fi forțați să îndure o căldură insuportabilă pentru fiecare nouă creștere cu câte un grad Celsius a temperaturii globale, relatează The Guardian.

O treime din populație va trăi ca în Sahara

În scenariul cel mai pesimist al accelerării emisiilor, zone în care locuiește în prezent o treime din populația lumii vor deveni la fel de fierbinți ca regiunile cele mai încinse ale Saharei peste nu mai mult de 50 de ani, avertizează studiul. Chiar și în scenariul cel mai optimist, 1,2 miliarde de oameni vor rămâne în afara „nișei climatice” confortabile în care oamenii au trăit și s-au dezvoltat în ultimii 6.000 de ani.

Autorii studiului au afirmat că au fost „amuțiți” și „frapați” de rezultate, întrucât nu se așteptau ca specia noastră să fie atât de vulnerabilă.

„Cifrele sunt uluitoare. Am repetat literalmente procedura încă o dată când le-am văzut prima dată”, a declarat Tim Lenton, de la Universitatea Exeter. „Am studiat anterior punctele critice climatice, care de obicei sunt considerate apocaliptice. Dar asta m-a afectat mult mai mult. Asta transpune amenințarea în termeni foarte umani.”

Cum va fi afectat habitatul uman

În loc să privească schimbarea climei ca pe o problemă de fizică ori economie, studiul publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences examinează cum va afecta ea habitatul uman.

Marea majoritate a umanității a trăit mereu în regiuni cu temperaturi medii anuale între 11 și 25 de grade Celsius, care sunt ideale pentru sănătatea umană și producția alimentară. Însă această zonă ideală se deplasează și se contractă datorită încălzirii globale provocate de om, lăsând mai mulți oameni în zone cu condiții extreme, calificate de autori drept „aproape de nelocuit”.

Umanitatea este în special vulnerabilă fiindcă e concentrată pe uscat – care se încălzește mai repede ca oceanele – și pentru că cea mai mare parte a creșterii populației va avea loc în regiuni deja fierbinți din Africa și Asia. Drept urmare a acestor factori demografici, un om oarecare va experimenta o creștere a temperaturii cu 7,5 grade Celsius atunci când creșterea temperaturii globale va atinge 3 grade Celsius, eveniment prognozat spre sfârșitul secolului.

La acel nivel, aproximativ 30% din populația planetei va fi ajuns să trăiască într-o căldură extremă – definită drept o temperatură medie de 29 de grade Celsius. Asemenea condiții sunt foarte rare în afara celor mai pârjolite regiuni ale Saharei, dar cu o încălzire globală de 3 grade Celsius ele se estimează că vor ajunge să cuprindă 1,2 miliarde de oameni în India, 485 de milioane în Nigeria și peste 100 de milioane în fiecare dintre următoarele țări: Pakistan, Indonezia și Sudan.

Fapt care va mări enorm presiunea pentru emigrare și va pune probleme sistemelor de producție a hranei.

„Cred că e corect să afirmi că la temperaturi medii de peste 29 de grade Celsius nu se poate trăi. Ar trebui fie să te muți, fie să te adaptezi. Dar adaptarea are limite. Dacă ai suficienți bani și energie, poți folosi aer condiționat și poți aduce hrană cu avionul, și atunci ai putea fi OK. Dar nu așa stau lucrurile în cazul celor mai mulți oameni”, a declarat unul dintre autorii principali ai studiului, profesorul Marten Scheffer de la Universitatea Wageningen.

Ecolog de profesie, Scheffer a afirmat că studiul a început ca un experiment mental. Cercetase anterior distribuția în funcție de climă a pădurilor de ploaie [„rainforests” – păduri mereu verzi din regiuni tropicale și temperate cu ploi abundente – n.trad.] și savanelor și s-a întrebat ce ar ieși dacă ar aplica aceeași metodologie și oamenilor.

„Știm că habitatul majorității ființelor e limitat de temperatură. De exemplu, pinguinii se găsesc doar în apă rece, iar coralii doar în apă caldă. Dar nu ne așteptam ca și oamenii să fie atât de sensibili. Ne gândim la noi înșine ca fiind foarte adaptabili, întrucât utilizăm haine, încălzire și aer condiționat. Dar, în realitate, marea majoritate a oamenilor trăiește – și a trăit dintotdeauna – în interiorul unei nișe climatice, care acum se deplasează cum n-a mai făcut-o vreodată.”

„Am fost uluiți de magnitudine”, a declarat el. „În următorii 50 de ani vor avea loc mai multe schimbări decât în ultimii 6.000 de ani.”

Autorii afirmă că rezultatele lor ar trebui să-i determine pe factorii de decizie să accelereze reducerea emisiilor și să colaboreze pentru gestionarea migrației, întrucât fiecare încălzire cu câte 1 grad evitată va salva câte un miliard de oameni de la a rămâne în afara nișei climatice a umanității.

„E clar că vom avea nevoie de o abordare globală pentru a ne pune la adăpost copiii de tensiunile sociale potențial enorme pe care schimbarea prognozată le-ar putea induce”, a declarat un alt autor, Xu Chi de la Universitatea Nanjing.