Revenire importantă la Kanal D. Fostul prezentator al show-ului Exatlon se întoarce la televiziunea cu acționariat din Turcia. Vedeta care a acceptat deja noul job va prezenta o emisiune care va avea premiera luni, 27 ianuarie, si va fi difuzata in fiecare luni si marti, imediat dupa “Survivor Romania”.

Cosmin Cernat revine la Kanal D

Incepand de luni, 27 ianuarie, in fiecare luni si marti, imediat dupa reality-ul “Survivor Romania”, Cosmin Cernat va prezenta “FanArena”, emisiunea care va aduce telespectatorilor ultimele informatii despre concurentii <Survivor Romania>, reality-ul care este filmat in Republica Dominicana.

Materiale in exclusivitate cu Razboinicii si Faimosii, imagini inedite din jungla dominicana, dezbateri in direct, alaturi de sustinatorii concurentilor si membrii familiilor, vor fi expuse pe larg, la “FanArena”. Concurentii care vor parasi competitia “Survivor Romania” vor veni si ei la “FanArena” pentru a impartasi, la cald, impresii si detalii din culisele reality-ului, alaturi de invitatii si de prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat.

Cu o experienta uriasa in televiziune si un foarte fin observator al naturii umane, Cosmin Cernat este pregatit sa afle cele mai interesante amanunte din experientele traite de concurentii “Survivor Romania”, in, poate, cea mai dura incercare a vietii lor.

“Astept cu nerabdare sa inceapa emisiunea si sa disecam firele povestilor ce se tes in Republica Dominicana, la <Survivor Romania>. Exista un interes extraordinar in ceea ce priveste aceasta competitie si experienta traita de concurenti acolo. Vom afla ce se ascunde in spatele evolutiilor, reactiilor, replicilor pe care le urmariti pe micile ecrane, vom incerca sa descoperim resorturile intime ale unor evenimente petrecute la <Survivor Romania>. E o competitie extreme de dura, care va oferi, cu siguranta, surprize uriase, pe parcursul difuzarii emisiunii. Toti concurentii vor trece prin momente de cumpana, dar si prin momente de bucurie extraordinara. Ii vom insoti si noi, de acasa, si vom incerca sa le intelegem reactiile, momentele de slabiciune, si ne vom bucura de victoriile lor”, a declarat Cosmin Cernat.

Nu ratati “FanArena”, luni, 27 ianuarie, de la ora 23:00, imediat dupa reality-ul fenomen “Survivor Romania”, la Kanal D! Emisiunea, moderata de Cosmin Cernat, va putea fi urmarita doua zile consecutiv pe saptamana, in fiecare luni si marti.

Te-ar putea interesa și: