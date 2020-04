Bogdan Micu, angajat guvernamental implicat în achizițiile de criză, a făcut o simulare, bazată pe modele matematice, a evoluției epidemiei de coronavirus în România, pe care a publicat-o pe internet.

Pentru România, am optat pentru o ”versiune a simulării în care am ales un caz ușor mai optimist decât Italia și Spania.

Motivul principal pentru care am ales asta este că România, spre deosebire de alte țări, a luat măsuri de distanțare socială mult mai devreme. Un lucru care se poate modela.

Peste 2.600 de decese

Între variabilele mele, majoritatea sunt valori destul de universal valabile și testate deja în China și alte țări, deci aproape de realitatea de la noi”, a explicat Micu, pe pagina sa de Facebook.

Rezultatele simulării arată că România epidemia va învinge epidemia de coronavirus la 1 iulie, dar vom avea 2.657 de decese.

Iar previziunile angajatului guvernamental pentru ziua de astăzi, 2 aprilie, sunt foarte apropiate de realitate. ”Astăzi, modelul meu zice 2.756 de infectați cu 112 decese. Și sunt, de fapt, 2.738 infectați și 107 decese”, scrie Bogdan Micu.

”Acum două zile am prezentat acest model domnului ministru Tătaru. Și apoi și domnului prim-ministru”, a precizat el

Ce are România în particular

”Ce avem noi particular?

2 variabile.

1. Compliance rate al distanțării. Eu am ales 67%. Care este general acceptat ca fiind destul de realist. Adica 2 din 3 oameni respectă destul de serios distanșarea socială. Dar nu am date să știu dacă chiar așa e. Dar cred că așa e.

2. Numărul de infectați care au intrat în țară. Aici mi-a fost super greu să fac o estimare. Am verificat cu poliția de frontieră cam câți oameni au intrat în țară și din ce țări au venit. Am verificat la acea dată câți oameni erau deja confirmați în acele țări. Am făcut o extrapolare și am zis că probabil, un procent similar cu populația din zona de unde vin, sunt bolnavi și ai noștri români. Momentan am ales 2.000 de bolnavi inițiali în ziua zero. Asta înseamnă câți am estimat eu că sunt infectați intrați în România. Ziua zero aleasă de mine este 8 martie”.

