Margherita de la Clejani este din nou în stare de șoc. După ce presa a luat la bani mărunți viața fetei Vioricăi de la Clejani, acum, în lumina reflectoarelor a intrat iubitul tinerei. Pe numele lui Theodor, acesta a devenit cunoscut după ce Margherita a provocat un accident în Capitală și a fost testată pozitiv cu heroină. Imediat, tânărul a dispărut fără urmă și nu a mai fost de găsit. Motivul s-ar părea că are legătură cu detaliile șocante care au ieșit la iveală, legate de consumul de droguri al amândurora.

Familia lui Theodor dar și avocatul acestuia au hotărât că este indicat ca Theodor să nu mai apară în public, pentru o perioadă.

”Chiar înainte de a veni în emisiunea dv, discutam cu familia lui Teo. El este ajutat din toate punctele de vedere. În special de mamă. Noi am avut o discuție, i-am spus că nu este bine să apară în această perioadă în lumina reflectoarelor și a înțeles”, a spus avocatul lui Theodor.

Iubitul fetei este considerat a avea o influență negativă asupra Margheritei. Acest lucru a fost aformat cu tărie chiar de către mama ei, artista Viorica din Clejani. Mai mult chiar, chiar dacă s-a afirmat că Theodor este consumator de droguri, tânărul a negat totul. El a negat și existența vreunui dosar penal pe numele lui. Iar legat de acuzația care i s-a adus, și anume faptul că ar fi falsificat rețete pentru a-și procura anumite medicamente, tânărul spune că este o informație falsă, susține cancan.ro

Este absolut fals. Substanța se procură de la farmacie. Toată lumea poate să o cumpere. Este făra rețeta, nu am nicio ștampilă. Am avut o rețetă de la doctorul meu psihiatru, pentru că am avut probleme cu somnul, mai demult”, s-a apărat iubitul Margheritei.