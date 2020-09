Ministerul Sănătății a angajat o cântăreață fotomodel pentru a se ocupa de gestionarea Spitalelor Regionale.

La doar 24 de ani, Codruța Elena Filip a fost angajată fără concurs pe funcția de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister.

Legitimația de serviciu, pusă pe Facebook

Codruța Elena Filip a devenit cunoscută publicului larg în urma afișării relației pe care o are cu Valentin Sanfira, cântărețul de muzică populară și prezentatorul unei emisiuni TV.

Cei doi se vor căsători pe 10 octombrie 2020. Coperta legitimației de serviciu a Codruței Filip a fost fotografiată și postată de viitorul soț pe contul lui de Facebook.

Cântăreața fotomodel Codruța Elena Filip a fost angajată în Ministerul Sănătății în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33, arată newsweek.ro.

Funcție fără concurs

Ocuparea funcției de consilier debutant fără concurs a avut la bază Ordinul de Ministru nr.905/26.05.2020, semnat de ministrul Nelu Tătaru, prin care s-a aprobat „metodologia de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 din 26.05.2020”.

Presa mondenă a relatat în primăvara acestui an că tânăra Codruța Filip s-a născut în localitatea Tătăruși, dar locuiește în Iași.

După absolvirea liceului Pedagogic „Vasile Lupu” și-a continuat studiile la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Apoi a urmat cursurile unui master în Drept European.

Poziția oficială a Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății neagă însă angajarea Codruței Elena Filip și anunță declanșarea unei anchete interne.

”Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat în cadrul instituției cu numele precizat în articol”, arată, însă, Ministerul Sănătății. De asemenea, ministerul susține că a fost declanșată o anchetă internă pe acest subiect.

La o zi distanță și după ce ministerul a anunțat o anchetă internă, Codruța Elena Filip și-a șters de pe contul de Facebook locurile de muncă de la Ministerul Sănătății și de la ANAF, notează digi24.ro.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri, la Craiova, referitor la informaţiile apărute în spaţiul public despre angajarea în minister a unei tinere cântăreţe, că aceasta nu are contract de muncă cu Ministerul Sănătăţii şi nu este angajata instituţiei.

Tătaru a punctat că a dispus o anchetă internă la Resurse Umane pentru a verifica informaţiile apărute în spaţiul public.

„Am sesizat-o şi eu din presă, noi nu avem până în acest moment niciun contract de muncă semnat pe acest nume, niciun ordin de ministru. Am deschis, este deja o anchetă internă la Resurse Umane, să evaluăm cele sesizate de dumneavoastră. Nu este angajată la Ministerul Sănătăţii. Nu are contract de muncă, nu are niciun ordin de ministru semnat. De aceea văzând acele imagini, am dispus o anchetă internă la Resurse Umane, să verifice acele legitimaţii, dacă sunt false sau nu”, a spus ministrul Sănătăţii.

Dealtfel, nu ar fi prima angajare controversată în Ministerul Sănătății. Cei mai mulți dintre cei aduși de Victor Costache au dispărut, pe listă fiind, deja, „garda nouă”. Sare în evidență Ioana Bianca Truchină, o hușeancă a actualului ministru Nelu Tătaru.

În luna aprilie newsweek.ro scria despre consiliera-sexy pe care a angajat-o Nelu Tătaru în minister: Truchină, 26 de ani, a venit în Ministerul Sănătății la sfârșitul lunii ianuarie, în calitate de consilier personal al lui Tătaru, care era secretar de stat, și și-a păstrat postul după ce acesta l-a înlocuit pe Costache la șefia instituției.

Conform contului de Facebook și al celui de LinkedIn, tânăra din Huși lucrează de ceva vreme la București, fiind, din octombrie 2018, consilier al unui parlamentar deputat. În declarația de avere din acest an, ea a menționat suma de 31.776 lei primită în această calitate.

Absolventă a Facultății de Drept de la Universitatea București în 2017, Ioana Bianca a terminat, un an mai târziu, un Master în Dreptul Muncii la aceeași facultate.

Iar contul de Facebook al Ioanei Bianca Truchină este plin de fotografii din desele călătorii în străinătate.

