Hotărârea CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene) care sustine ca deciziile CCR si ICCJ pe prescriptie ar putea fi lasate neaplicate in dosarele cu infractiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, atunci când exista riscul de impunitate si inchiderea unui numar mare de procese pe acest obiect este făcută praf de către judecatoarea Madalina Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti .

„O alta lopata de pamant pusa peste statul roman”

Judecătoarea etichetează decizia CJUE drept o insulta la adresa judecatorilor de la Inalta Curte si de la Curtea Constitutionala.

într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, de joi, 27 iulie 2023, judecatoarea Madalina Afrasinie atrage atentia ca hotararea CJUE reprezinta o alta lopata de pamant pusa peste statul roman, sintagma “toti suntem egali in fata legii”, fiind inlocuita cu sintagma “toti sunt egali in fata Legii in functie de cum bate vantul dinspre CJUE”.

In plus, Afrasinie precizeaza ca nu este deloc exclus ca in viitor sa asistam la recomandari din partea CJUE pentru ignorarea deciziilor CCR si ICCJ si pentru judecatorii de civil.

Opinia judecatoarei TMB, Madalina Afrasinie

“Decizia CJUE, referitoare la aplicarea sau mai bine zis neaplicarea deciziilor CCR si ICCJ privind prescriptia, reprezinta, in opinia mea, o insulta la adresa Judecatorilor ICCJ si CCR dar si o insulta la adresa mea, a judecatorului ‘de scaun’.

Sintagma ‘toti sunt egali in fata Legii’ a fost inlocuita de sintagma ‘toti sunt egali in fata Legii in functie de cum bate vantul dinspre CJUE’.

‘Recomandarea’ privind neaplicarea deciziilor CCR si ICCJ reprezinta o alta lopata de pamant pusa peste statul roman!

Faptul ca onor CJUE ‘rupe in doua’ aplicarea deciziilor CCR si ICCJ va determina aparitia inechitatilor, a practicii neunitare si va genera, iar, un val de ura indreptat impotriva noastra, a judecatorilor ‘de scaun’.

Decizia CJUE este un prim pas si va conduce la pronuntarea altor decizii prin care si noua judecatorilor de civil, comercial etc, ‘ni se va recomanda’ sa ignoram deciziile CCR si ICCJ!

Cutia Pandorei a fost deschisa si, ca si atunci, Speranta este cea care nu va mai putea zbura…

Urate vremuri am ajuns sa traim…si scriu aceste ganduri stand in picioare, din respect pentru ceea ce ar fi trebuie sa fie CJUE!” a scris Afrasinie pe Facebook.