Un vecin susține că acesta este divorțat și are și copii. Aceștia ar fi plecat în italia, iar bărbatul a rămas singur acasă.

„Un om care nici prin cap nu-ţi trecea că ar putea să facă asta. Îşi luase de curând o dubă, se ocupa cu târgurile, cumpăra dintr-o parte şi vindea în alta: păsări, porumbei, ce-i cădea la mână ieftin, cumpăra şi vindea în alte târguri. Soţia şi copiii sunt plecaţi în Italia. El locuia singur“, a declarat un vecin, potrivit Adevarul.

O fostă angajată a bărbatului a declarat că acesta i-ar fi oferit bani pentru a avea relații intime cu el. Mai mult, acestuia îi plac și filemel de groază.

„Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari.

Am auzit că le-a luat, le-a pus formol la gură la ocazie, a adus-o acasă a legat-o de masă, că-i plăceau filmele de groază lui. Asta am auzit şi noi vă daţi seama, ce vorbeşte toată lumea”, a declarat fosta angajată a bărbatului, potrivit observator.tv.

