Medicul primar ortoped specializat in traumatologie sportiva a pornit impreuna cu echipa sa de excelenta in ortopedie o campanie de informare asupra primelor actiuni pe care oamenii, indiferent de varsta sau locul in care se afla, ar trebui sa le faca atunci cand sufera o accidentare la oase, incheieturi sau muschi.

„In ortopedie exista asa numitul protocol RICE. RICE este un acronim care ii ajuta pe oameni sa retina 4 reguli de prim ajutor pe care trebuie sa le respecte in caz de accidentari pana ajung la consult la medicul ortoped. R vine de la REST care recomanda repausul zonei afectate, I vine de la ICE (gheata) care recomanda aplicarea de pungi de gheata in locul accidentat, C vine de la Compression – Compresie care se poate realiza prin imobilizarea pe cat posibil a zonei afectate cu ajutorul unei fase elastice si E de la Elevation (ridicare) care subliniaza necesitatea tinerii membrului afectat deasupra nivelului inimii, pentru reducerea inflamatiei.”, semnaleaza Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped, specializat in traumatologie sportiva despre protocolul aparut in urma nevoilor pacientilor si a experientei medicilor ortopezi din intreaga lume.

Aplicarea protocolului RICE este necesară în cazul oricărui om, imediat dupa accidentare, indiferent de indicația ulterioară a medicului ortoped care poate recomanda tratament nechirurgical (ortopedic) sau chirurgical.

Nerespectarea regulilor poate duce la complicații

Nerespectarea regulilor recomandate de protocolul RICE poate duce fie la complicatii ale zonei afectate, fie la imposibilitatea interventiei chirurgicale: „Depinde de natura accidentarii, insa de cele mai multe ori folosirea membrului afectat poate agrava situatia, iar mentinerea lui jos, poate duce la umflaturi si inflamatii puternice care nu mai permit o eventuala interventie chirurgicala de urgenta, daca aceasta se impune. In momentul in care persoana accidentata respecta regulile de prim ajutor, el porneste de la cele mai bune premise pe drumul tratamentului si al vindecarii.”, avertizeaza Dr. Ion Bogdan Codorean, doctor in medicina, unul dintre cei mai valorosi chirurgi ortopezi din Romania.

