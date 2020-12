Deși consideră că fiecare om trebuie să-și aranjeze casa după gustul personal și după armonia casei și a familiei sale, Nicu Bocancea a făcut totuși o lista de NU-uri, dar și de DA-uri personale pentru amenajările caselor de Crăciun anul acesta:

„Atunci cand sunt intrebat ce as pune eu la categoria NU in ceea ce priveste amenajarile de Craciun, trec 3 puncte: fara brad de plastic, fara brad taiat, fara beteala! Iar la categoria DA, voi pune tot 3 puncte, ca sa pastrez un echilibru : DA brazilor construiti din crengi si cetina, sunt la fel de rezistenti, miros la fel de bine si nu afecteaza cu nimic “sanatatea” padurilor, as mai adauga “accesoriile” naturale precum nucile, ghindele, castanele, conurile de brad si fermecatoarele lumini care dau lumina calda, precum felinare, lumanari sau instalatii discrete, fara culori.”, explica master floristul Nicu Bocancea, unul dintre moștenitorii celui mai longeviv lanț de florarii din România, care de mai bine de 10 ani “construiește” brazii de Crăciun pentru mii de iubitori de natură și de frumos, conform unui comunicat.

Bucurie pentru clienți și un reper pentru floriștii din alte țări

Cu inaltimi care pot porni de la 50 de cm si pot ajunge pana la 7 m, cu crengutele prinse de o structura metalica ce poate ramane, dupa ce trece sezonul, in depozitele florariei an de an, pana vine din nou iarna si reincepe “constructia bradului”, extrem de bogati si de permisivi in ceea ce priveste “scena” pentru accesorii si podoabe, brazii construiti de Nicu Bocancea sunt nu numai bucurie pentru clienti, ci si un reper si pentru floristii din alte tari.

Iar variantele de brazi construiti sunt foarte multe si extrem de apreciate de amatorii de inedit: „Am primit telefoane anul acesta prin care colegi floristi din alte tari ma intrebau cum facem structura metalica pe care construim brazii pentru a putea face si ei acelasi lucru pentru clientii lor. Frumusetea este ca forma conica a bradului poate fi redata cu usurinta si creativitate si din alte materiale, nu doar din crengi si cetina. Cu structura potrivita pe care se aseaza materialele, se pot face brazi extrem de frumosi din conuri, din ghinde sau din ace de pin, doar din aranjarea acestora. Sunt multe variante prin care oamenii care vor altceva in ceea ce priveste amenajarile pot impresiona”, dezvaluie Nicu Bocancea a carui daruire pentru fiecare brad construit poate dura intre 4 si chiar 10 ore si incepe din atelier si se implineste in casele oamenilor.

Cromatica in voga anul acesta pentru brazii si aranjamentele de Craciun are din nou aceeasi vedeta, mixul intre rosu si alb, insa suporta variatiuni care depind de cromatica ambientului si de gusturile fiecarei persoane:

„Daca spatiul este mai scandinav, mai urban, s-ar potrivi un brad alb simplu, daca spatiul este inalt, mergem catre un brad in nuante de rosu cu mici detalii aurii sau aramii, daca avem o casa unde exista copii, se pot adauga accesorii pale in nuante de roz sau bleu. Rosul si albul sunt in continuare cele mai cerute, desi trendul de alegere a culorilor naturale este in crestere”, detaliaza master floristul.

Cea mai mare diferenta in amenajarile de sarbatori fata de anii trecuti este nerabdarea cu care romanii au ales, in 2020, sa-si impodobeasca brazii si casele.

„Daca pana anul acesta, cei mai multi dintre romani incepeau demersurile de ornare a locuintelor din prima sau a doua saptamana a lunii decembrie, acum cei mai multi si-au transformat deja casele in colturi de sarbatoare, de parca au simtit nevoia sa-si premieze cumva locuintele in care si-au petrecut mult mai mult timp decat odinioara”, a sesizat master floristul Nicu Bocancea.

De obicei, totul se intampla ca la carte, dupa ani de zile de experienta, insa farmec dau si momentele neprevazute care la finalul sezonlui de iarna ajung sa starneasca hazul:

„E crunt cand avem bradul gata, dupa 10 ore de munca, este tot ca scos dintr-un vis si ne dam seama ca nu merge instalatia care este prima montata pe brad si trebuie sa desfacem totul. Sau cum credeti ca ne simtim cand ajungem sa montam tot decorul in casa clientului si realizam ca bradul nu incape in lift, iar noi trebuie sa ajungem pe scari, cu toate aranjamentele, pana la etajul 10 si inapoi cu matura pana la parter. Sau cand ducem o mandrete de brad, aranjat si lucrat in cele mai mici detalii in atelier si constatam ca inaltimea camerei, furnizate de catre client, este mai mica decat in realitate, asa ca bradul nu incape. Sunt sute de povesti amare pe moment, dar cu morala si haz pe termen lung, ca in orice meserie.”, povesteste cu nostalgie Nicu Bocancea.