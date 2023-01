Costin Craioveanu s-a recăsătorit după trei luni de la pronunțarea divorțului de Mihaela Cernea

Duminică, 1 ianuarie 2023, Constantin Craioveanu a anunțat că s-a recăsătorit. Vedeta a dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde a postat o fotografie cu aleasa inimii sale, Ada, și un mesaj emoționant. Postarea sa a strâns în doar câteva ore sute de aprecieri.

Fanii săi au fost luați prin surprindere în contextul în care au trecut doar trei luni de la pronunțarea divorțului de Mihaela Cernea. Costin Craioveanu a intrat în noul an cu o soție nouă despre care a spus că este „o fată credincioasă”, spre deosebire de mama copiilor lui care ar fi atrasă mai mult de petreceri și muzică electronică.

„Azi 01.01.2023 de ziua Sfântul Vasile cel Mare și după 21 de ani de căsătorie încheiați în septembrie 22, cu doi copii frumoși și talentați, cu momente frumoase, iubire și respect, cu mii de tablouri și concerte frumoase, am luat-o pe drumuri separate, unul cu Hristos și muzică godspel, altul pe party-uri și muzică electronică și underground. Tatăl meu îmi spunea că nu poți fi „sclav” la doi stăpâni.. am ales acest drum, bun, prost doar EL știe. Este soția mea, o fată credincioasa și-i mulțumesc părintelui meu Arsenie Boca și tatălui meu din Cer pentru ea. Vă doresc un an nou plin de iubire, fără orgolii sau supărări. Ea este Ada Craioveanu și vă dorim La mulți ani!!!”, a scris, duminică, Costin Craioveanu pe contul lui Instagram.

Costin Craioveanu și Mihaela Cernea au divorțat în toamna anului trecut

Mihaela Cernea, solista trupei „Class”, și celebrul pictor Costin Craioveanu au divorțat în toamna anului trecut. Cei doi au fost căsătoriți timp de 18 ani și au împreună doi copii, Leon, de 16 ani, și Leia, de 13 ani. Mihaela Cernea a confirmat că s-a separat legal de cel care i-a stat aproape 20 de ani.

Cei doi soți au semnat actele de divorț după șase luni de când blonda a anunțat că a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 5 din București. Conform FANATIK, ambii au confirmat că au divorțat, însă au preferat să nu comenteze prea mult pe acest subiect.

„E adevărat. Dar nu comentez nimic”, zicea atunci Mihaela Cernea, potrivit sursei citate anterior.

După ce au divorțat, Costin Craioveanu a făcut și el primele declarații. Bărbatul a mărturisit că se vor ocupa împreună de creșterea copiilor.

„A fost acum o săptămână. Mai durează nu știu cât, o lună până dau ăștia răspunsul. Habar nu am. Nu știu cum dau sentința, mai durează o lună, o lună jumătate. Da (n.r. am semnat), dar nu vreau să mai vorbesc despre asta. Este un capitol încheiat. Asta e. Custodie comună, ne ocupăm ambii de copii”, a declarat atunci Costin Craioveanu.