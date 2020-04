Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 1.021 de firme (în creştere cu 10,5% faţă de primele două luni din 2019) şi în judeţele Braşov (305, +100,66%), Constanţa (298, -0,67%) şi Timiş (279, -7,31%), potrivit agerpres.ro

Cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate

Raportat la primele două luni din 2019, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Braşov (plus 100,66%), Covasna (plus 67,86%) şi Hunedoara (plus 50%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Caraş – Severin (minus 52,78%), Vaslui (minus 46,58%) şi Dâmboviţa (minus 44,34%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în ianuarie – februarie 2020 este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 1.584 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de aceeaşi perioadă din 2019, dizolvările din acest sector au scăzut cu 6,49%.

Construcţiile şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice sunt alte două domenii de activitate unde s-a înregistrat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 598, respectiv 539.