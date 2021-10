Mai mult, este dovada vie că ”mai curată și mai rapidă” înseamnă energie mai ieftină și stabilă. Și nicidecum ceea ce pretinde The Economist, care promovează ideea că există „probleme grave cu tranziția la energie curată”.

Energia eoliană și solară și-au mărit contribuția la furnizarea globală de energie

Ce arată dovezile? În primul rând, energia eoliană și solară și-au mărit contribuția la furnizarea globală de energie cu acest record de 8% din 2021, oferind 8.300 TeraWatt-oră de energie curată și ieftină. Producția eoliană la nivel global a crescut cu 17%, în ciuda vântului slab din anumite părți ale Europei. În general, energia regenerabilă a livrat 30% din necesar în primul an de recuprere post-pandemie, scrie The Salon.

Această amploare a energiei curate a avut loc în ciuda faptului că guvernele dau 600 de miliarde de dolari pe an pentru a subvenționa combustibilii fosili. Această nouă energie eoliană și solară a fost mai ieftină decât cărbunele și gazul în aproape toate cazurile. Singurele excepții majore, adică economiile în care generarea de combustibili fosili este mai ieftină decât sursele regenerabile, sunt Rusia și Mexic (gaz ieftin), alături de Japonia și Indonezia (cărbune ieftin).

Rezultatul manipulării pieței

Creșterile actuale ale prețurilor la energie sunt în primul rând rezultatul manipulării pieței, care împiedică un răspuns adecvat la redresarea economică rapidă post- pandemie. S-a mai întâmplat asta. Creșteri similare ale prețurilor au urmat crizei financiare din 2008: prețurile petrolului au crescut cu 68%, cărbunele cu 88% iar gazele naturale din SUA cu 33%. Într-adevăr, prețurile volatile care cresc și scad sunt normale pentru combustibilii fosili.

În ultimii 15 ani, indicele prețului petrolului Brent și indicele de referință al gazelor americane au variat de la an la an cu peste 20%, iar indicele Newcastle pentru cărbunele exportat a crescut cu 47% într-un an mediu. Spre deosebire de energia din combustibili fosili, energia regenerabilă prezintă o stabilitate intrinsecă a prețurilor.

Cum funcționează manipularea

Cel mai important factor al eșecului pieței pe care îl vedem în acest moment este manipularea: consorțiul de națiuni producătoare de petrol, OPEC+, a decis să nu crească producția de țiței, în timp ce Rusia a restricționat exporturile de gaze naturale. Pierderile masive pre-pandemie ale gazelor de șist și petrolului i-au descurajat pe investitori, pe bună dreptate, în a-și reînnoi angajamentele.

Perturbările meteorologice generate de schimbări climatice

O a doua provocare majoră a venit din cauza perturbărilor meteorologice generate de schimbările climatice. Inundațiile au obstrucționat producția de cărbune în India, uraganele au oprit producția de petrol și gaze în Golful Mexic, vântul nu s-a simțit aproape deloc în Europa.

Această problemă se va accentua pe măsură ce vom asista la mai multe probleme legate de lanțul de aprovizionare și la toate schimbările climatice. Producția de gaz din Texas va fi afectată de geruri tot mai puternice, secetele vor închide centralele de cărbune din China și India, iar inundațiile pot închide minele de cărbune din Australia.

Lumea investește doar jumătate din sumele necesare în surse de energie noi și ieftine

Ultima problemă ține de investiții. Agenția Internațională pentru Energie estimează că lumea investește în general doar jumătate din sumele necesare în surse de energie noi și ieftine decât ar fi necesar pentru o economie globală în creștere. Realitatea este una singură: cu cât o țară sau o regiune își crește stocul de turbine eoliene și panouri solare, cu atât facturile sale de energie vor fi mai ieftine. Și cu atât mai mult nu va mai exista riscul unei volatilități, asociată ca acum cu cărbunele, petrolul sau gazele.